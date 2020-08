Barça - Bayern (2-8) : Réactions de la presse espagnole

Le Barça a été balayé par le Bayern Munich (2-8), vendredi soir, en quart de finale de la Ligue des champions. La presse espagnole, dans son ensemble, crie à la honte et évoque une défaite historique.

Barça - Bayern Munich : la presse espagnole parle de honte

Le choc annoncé entre le Barça et le Bayern Munich n’a pas tenu ses promesses. La plupart des observateurs donnaient les Bavarois favoris, mais pas avec un tel degré de domination. Les Barcelonais ont été écrabouillés par les Munichois (2-8) à un point que le monde du football est scandalisé. Plus que le monde, la presse espagnole n’en revient pas d’un tel échec collectif de l’équipe catalane. Pour Marca, qui barre sa Une d’une photo de Lionel Messi et de Luis Suarez, ce qui s’est passé vendredi soir au Portugal est tout simplement « honteux ». Un sentiment de honte qui est également l’avis du quotidien Ara, lequel titre à sa Une « Vergonyos ». Même sentiment de honte partagé par Mundo Deportivo qui décrète la « Fin de cycle honteuse », mais qui va plus loin en affichant la photo de Gerard Piqué sur un fond noir, comme pour évoquer un deuil.

Une défaite historique du FC Barcelone

Une idée de mort du Barça également exprimée par Sport qui se sert aussi de la couleur noire pour évoquer la raclée subie au Portugal. Une débâcle qui est, selon le quotidien, une « humiliation historique » pour une équipe du « Barça ridicule ». Un aspect historique de cette déroute que le quotidien madrilène AS s’est également empressé de relever en interpellant Lionel Messi. En effet, le journal a barré sa Une d’une photo de l’Argentin, visiblement assommé par cette déculottée jamais infligée aux Catalans depuis 1946. Sur ce 2-8, le Bayern Munich a accentué sa dangerosité offensive de cette saison à 155 buts inscrits par ses joueurs.