FC Metz Mercato : L’avenir d’ Habib Diallo toujours menacé ?

Le FC Metz pourrait perdre son buteur Habib Diallo cet été. Leader offensif des Grenats la saison dernière, l’attaquant sénégalais est courtisé par un club de Premier League.

Habib Diallo sur le départ au FC Metz ?

De retour en Ligue 1 la saison dernière, le FC Metz a réussi à sauver sa saison. Les Grenats ont fini à la 15e place du championnat. Habib Diallo a été l’un des hommes clés du maintien de Metz. Auteur de 12 réalisations et 3 passes décisives, le Sénégalais (4 sélections/1 but) a contribué à 55% des buts inscrits par le club mosellan en championnat. Avec ses statistiques, l’avant-centre de 25 ans est le joueur le plus convoité de l’effectif messin. On sait de beIN Sports que Tottenham reste intéressé par le buteur du FC Metz. José Mourinho a besoin d’un renfort en attaque pour permettre à Harry Kane de souffler.

20 M€, un joli chèque en vue pour Metz ?

Arrivé au FC Metz en 2015, Habib Diallo est sous contrat avec les Grenats jusqu’en 2022. Selon la même source, la direction du club mosellan est disposée à se séparer de son buteur sénégalais. Elle attendrait au moins 20 millions d’euros pour libérer le natif de Thiès. En cas de départ de Diallo, Vincent Hognon devrait le remplacer par son compatriote Ibrahima Niane. L’attaquant de 21 ans est jusqu’ici la doublure de Diallo. La saison dernière, il a inscrit 3 buts en 21 matches de Ligue 1, dont 9 en tant que titulaire.