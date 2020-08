OM : Testé positif au Covid-19, Amavi sort de son silence

Le joueur de l’OM, Jordan Amavi, a été contaminé au Covid-19. Sensible aux nombreux messages de soutien des supporters, le latéral gauche de l’Olympique de Marseille a tenu à leur adresser ses remerciements.

OM : Jordan Amavi remercie les supporters

Le retour en force du Covid-19 dans les clubs de foot français n’a pas épargné l’OM. Premier cas dans le groupe professionnel olympien, Jordan Amavi a été testé positif jeudi. L’Olympique de Marseille a donc annulé son match amical prévu contre Stuttgart hier vendredi. Pour le latéral gauche marseillais, c’était un gros coup dur. Une terrible épreuve que l’ancien joueur de l’OGC Nice n'a pas traversée seul. De nombreux messages de soutien de la part des supporters phocéens lui sont parvenus. Sensible à ces messages, Jordan Amavi a tenu à les en remercier. « Merci pour tous vos messages de soutien, ça me fait énormément plaisir ! », a posté le natif de Toulon sur son compte Twitter.

À quand le retour du défenseur de l’Olympique de Marseille ?

Cela dit, les supporters souhaitent revoir rapidement Jordan Amavi sur la pelouse. Ils ne devraient pas être déçus, car l’ancien joueur d’Aston Villa espère lui-même reprendre l’entraînement dans les plus brefs délais. « J’espère revenir au plus vite ! », a-t-il souhaité avant de conseiller plus de prudence aux fans face au Covid-19 : « Faites attention à vous et vos proches ! »