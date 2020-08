OL - LDC : Ce que réserve Rudi Garcia à Manchester City

Rudi Garcia, l'entraineur de l’ OL s’est montré confiant en conférence de presse d’avant-match. Il reconnait Manchester City comme favori de ce quart de finale de Ligue des champions, mais garde à l'esprit l'appétit grandissant de ses joueurs après leur victoire sur la Juventus.

OL : Rudi Garcia, « se procurer plus d’occasions et marquer »

C’est le jour J ! L’ OL sera face à Manchester City, dès 21h à Lisbonne. Objectif pour les Lyonnais ? Une place en demi-finale de la Ligue des Champions. Rudi Garcia est confiant avant ce quart de finale. Il a dévoilé un plan de sa stratégie pour contrarier l'ambitieuse équipe de Pep Guardiola, « grande favorite de cette confrontation », selon le technicien des Gones. « Avoir éliminé la Juventus, nous donne plus de confiance. L’appétit vient en mangeant. On a envie de rester longtemps à Lisbonne… », a confié le coach de l’Olympique Lyonnais. En référence à la victoire de Lyon sur Manchester City (2-1), à l’Etihad Stadium, en 2018, Rudi Garcia estime que « cela montre que rien n’est perdu d’avance ». Pour sortir les Citizens, « il faudra exister avec le ballon, être plus dangereux devant, se procurer plus d’occasions et marquer » des buts. L'ancien coach de l'OM ajoute : « On sait qu’on ne va pas gagner la bataille de la possession, car c’est l’ADN de Manchester City, mais on va essayer de leur poser des problèmes ».

Maxwel Cornet et Jason Denayer disponibles

Touchés lors du 8e de finale retour de la C1 contre la Juventus, à Turin, Maxwel Cornet et Jason Denayer devraient tenir leur place de titulaire au sein de l’équipe rhodanienne. « Il y aura tout le groupe pour affronter City… Je pense qu’on sera très bien physiquement », a assuré Rudi Garcia. Auteur de trois buts contre les Mancuniens en phase de poule de la Ligue des Champions 2018-2019, l’Ivoirien sera précieux dans le dispositif de l’ OL , surtout à son poste dans le couloir gauche. « Maxwel Cornet est un joueur offensif de flanc gauche. Il sait faire plein de choses. Il sait bien utiliser son pied droit. Il n’est pas avare d’efforts, il pense collectif. Il a des qualités au-dessus de la moyenne, et pas seulement physiques », s’est enflammé Rudi Garcia. Le N°27 lyonnais sera-t-il encore le bourreau de City ? Rendez-vous, ce soir, au Stade José Alvalade.