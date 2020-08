Montpellier HSC : Les clés de la victoire face à Rodez

Le Montpellier HSC a battu Rodez (3-1) en match amical vendredi. Après la rencontre, Pedro Mendes et Joris Chotard se sont exprimés sur les secrets de cette victoire.

Montpellier HSC : Pedro Mendes appelle à plus de concentration

Mené par Rodez, le Montpellier HSC s'est finalement tiré d’affaire grâce à des buts de Gaëtan Laborde (44e), Pedro Mendes (60e) et Keagan Dolly (81e). S’il est satisfait de ce succès face au club de Ligue 2, Pedro Mendes a cependant tenu à attirer l’attention sur certaines difficultés éprouvées par les Montpelliérains lors du match. Selon le défenseur portugais de 29 ans, le club héraultais « avait perdu le goût de la victoire depuis un moment ». Mais Pedro Mendes trouve que cela « fait plaisir de gagner même si c’est un amical ». Il « retient le positif », c’est-à-dire la bonne prestation des Pailladins « malgré la chaleur ». Pour vaincre Rodez, le Montpellier HSC « a su bien jouer le coup en 2e mi-temps notamment avec les gars qui sont rentrés et qui ont apporté de la fraîcheur ». Même l’ouverture du score concédée par les Héraultais à la première minute ne leur a pas fait perdre la maîtrise des débats. Un but rapide que Pedro Mendes impute d’ailleurs à « un manque de concentration » sur lequel « il va falloir travailler, pour que cela ne se répète pas dans la saison ».

Joris Chotard satisfait de la victoire

Pour sa part, Joris Chotard s’est montré satisfait de la victoire contre Rodez. Après avoir rappelé, que c’était la « première victoire et ça fait du bien », le milieu de terrain a estimé que cela « est bien de prendre la confiance avant le début du championnat ». Joris Chotard s’est surtout félicité de la prestation défensive du Montpellier HSC malgré le but encaissé, car il estime que le club « n’a pas trop concédé d’occasions, c’était un bon match ». Évoquant le rythme pas à son top niveau, Joris Chotard explique : « Comme on a raté des matchs amicaux, peut-être qu’on avait moins de rythme ». Mais il n’est pas inquiet. Il croit que « le rythme va vite revenir et avec la compétition, l’envie, ne sera pas un problème ». Enfin, pour le joueur de 18 ans, c’est une victoire qui « fait du bien au moral » en attendant la réception du Stade Rennais le samedi 29 août. En effet, le match contre l’OL programmé dimanche 23 août, à 15 heures, a été reprogrammé le 16 septembre, à 19 heures pour permettre à Lyon de se concentrer sur la Ligue des Champions.