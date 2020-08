RC Lens Ligue 1 : 16 000 Lensois à Bollaert contre le PSG ?

Le RC Lens, à l’image de plusieurs clubs de Ligue 1, a demandé une dérogation pour accueillir 16 000 supporters lors du match face au PSG. Notons que la jauge est fixée à 5 000 spectateurs par le Gouvernement.

RC Lens - PSG : une demande de dérogation pour les fans

Le RC Lens recevra le PSG lors de la 2e journée de la Ligue 1 le 29 août (21h), devant 5 000 supporters au plus. C’est la décision imposée par le gouvernement pour tenter de freiner la propagation de la pandémie de COVID-19. Mais le Racing Club a introduit une requête auprès des autorités du Nord-Pas-de-Calais afin de pouvoir accueillir 16 000 supporters au Stade Bollaert, lors de cette réception du Paris Saint-Germain. Dans un communiqué, la Fédération Lens United a confirmé la demande du RC Lens. « Nous demandons et soutenons la demande d’une dérogation portant à 16 000 le nombre de supporters. Celle-ci permettrait d’accueillir l’ensemble des abonnés de la saison précédente. Le dossier a été officiellement déposé, ce jour (vendredi) en préfecture », a indiqué le groupe de supporters lensois.

Le public lensois menace de boycotter la venue du PSG !

Si la préfecture repousse la demande de dérogation pour une jauge à plus de 5 000 supporters, pour la venue du PSG, la Fédération Lens United menace de « demander et soutenir un huis clos total ». Une telle décision serait mauvaise pour les finances du RCL pour son premier match de Ligue 1 à domicile. Notons que l’OGC Nice recevra les Sang et Or à huis clos, à l’Allianz Riviera, le dimanche 23 août. Le RCL défie les aiglons la première journée du championnat. Cette décision est prise pour la situation sanitaire préoccupante sur la Côte d'Azur.