PSG - LdC : Victoire contre l’Atalanta, Valdo donne les clés

Ancienne gloire du PSG, Valdo était de l’aventure de 1995 stoppée en demi-finale de Ligue des champions par l’AC Milan. Il est revenu sur la victoire renversante du Paris Saint-Germain contre l’Atalanta Bergame (2-1).

PSG - Atalanta : La cohésion parisienne a fait la différence

Le PSG est en demi-finale de la Ligue des champions 25 années après sa présence dans le dernier carré de la compétition. Valdo, l’un des acteurs de la demi-finale perdue contre l’AC Milan, a félicité la génération 2020 pour sa qualification aux dépens de l’Atalanta Bergame (2-1). Une victoire obtenue dans le temps additionnel, alors que Neymar, Kylian Mbappé et leurs coéquipiers avaient été menés de la 26e minute (1-0) à la 90e minute. En effet, Marquinhos a égalisé pour le PSG (1-1, 90e) et Éric Maxim Choupo-Moting a qualifié les Parisiens grâce à un but inespéré (2-1, 90e + 3). Pour Valdo, cette victoire a été possible grâce à la cohésion qui règne au sein de l’équipe de Thomas Tuchel. « La victoire était méritée contre l’Atalanta. On a vu qu’il y avait de l’amour entre les joueurs, en plus du talent. Et de l’amour avec le coach », a souligné le Brésilien, sur PSG TV. L’ex-milieu offensif assure qu’il est impossible à une équipe de remporter un tel match sans la cohésion dans le groupe.

Valdo a cru en la qualification jusqu'au bout

Pour rappel, Valdo a joué au Paris SG de 1991 à 1995. Depuis son départ du club de la capitale, il est resté un fervent supporter des Rouge et Bleu. Il a raconté son vécu de ce match de quart de finale contre le club italien. « Lorsque nous avons pris le but, des amis m’ont appelé pour me chambrer et m’ont dit : “C’est fini”. J’ai répondu : “Ne vous inquiétez pas. On va marquer au bon moment. Paris se qualifiera”. Et ça s’est passé comme ça », a témoigné l’entraineur de 56 ans. Notons que le PSG affrontera le RB Leipzig en demi-finale de la C1 le mardi 18 août, toujours à Lisbonne.