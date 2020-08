FC Barcelone : Josep Maria Bartomeu répond à Gerard Piqué

Le FC Barcelone a été balayé par le Bayern Munich (2-8), vendredi soir en quart de finale de la Ligue des champions. Pour Gerard Piqué, une relance du Barça devrait passer par un profond bouleversement de l’effectif et de la direction. Josep Maria Bartomeu a dit ce qu’il pensait des déclarations du défenseur central barcelonais.

Gerard Piqué préconise un changement radical du Barça

Le choc annoncé entre le Barça et le Bayern Munich n’a pas eu lieu. Les Barcelonais ont été étrillés par les Munichois sur le score de 2 buts à 8. Un score « honteux » et « historique », selon l’ensemble de la presse espagnole. Pour Gerard Piqué, pour que le FC Barcelone ne subisse plus une telle déculottée, il faudrait un bouleversement de l’effectif et de la direction. Présent en zone mixte après la raclée monumentale, le défenseur central a parlé de « match horrible, sensations néfastes », de « honte » et de réalité « très dure à vivre ». Il a estimé qu’ « il faut qu’il se passe quelque chose ». Précisant sa pensée, l’ancien de Manchester United a lâché : « Je ne veux montrer personne du doigt, mais le club a besoin de changements, à tous les niveaux, je ne parle pas seulement d’entraîneurs ou de joueurs. »

Josep Maria Bartomeu annonce de grands changements

Réagissant à la débâcle du Barça au micro de Movistar, Josep Maria Bartomeu a également évoqué « une soirée très difficile, la défaite est très dure pour les supporters, les joueurs… ». Il reconnait que les Catalans n’ont « pas été à la hauteur… » et a estimé que « ça a été un désastre ». Mais le président barcelonais ne s’est pas arrêté là. Il a également promis que « des décisions seront annoncées et expliquées dans les prochains jours », comme pour réagir aux déclarations de Gerard Piqué. Mais Josep Maria Bartomeu a jugé qu’aujourd’hui (vendredi) n’était pas un jour convenable pour annoncer ces changements radicaux. Pour le dirigeant des Blaugranas, ce vendredi était « un jour pour s’excuser auprès des socios, parce que ce n’est pas un bon jour pour le FC Barcelone ».