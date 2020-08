PSG Mercato : Menace londonienne sur ce dossier à 25 M€

Intéressé par Sergio Reguilon, le PSG devra sortir des arguments convaincants pour signer l’Espagnol. Le latéral du Real Madrid est désormais ciblé par deux cadors de Premier League.

Reguilon, deux nouveaux concurrents pour le PSG

Actuellement prêté au FC Séville par le Real Madrid, Sergio Reguilon réalise un bon exercice avec le club andalou. À tel point que ses performances ne laisseraient pas la direction du PSG indifférente. Le Paris Saint-Germain pense au latéral du Real pour la succession de Juan Bernat. L’arrière gauche entre dans la dernière année de son contrat à Paris cet été. Les signaux ne sont pas au vert pour qu’il prolonge avec le club de la capitale. C’est donc pour préparer le départ de Bernat que la direction parisienne voudrait enrôler Reguilon. Sauf que la cible madrilène de Leonardo voit la liste de ses prétendants s’allonger. Si Naples était présenté comme un prétendant de l’Espagnol, deux clubs anglais sont également intéressés par le défenseur. AS révèle ainsi que Chelsea et Arsenal convoitent aussi le joueur.

Paris déjà fixé sur le prix de Reguilon

Les Gunners et les Blues ont besoin de renfort à ce poste. Les deux clubs londoniens ont affiché de véritables carences défensives la saison dernière. Chelsea a besoin d’une doublure à Marco Alonso quand Arsenal recherche un véritable titulaire à ce poste. Le Real Madrid de son côté est ouvert à une vente de Sergio Reguilon, lequel n’a sans doute plus d’avenir avec le champion d’Espagne. Zinedine Zidane dispose déjà de Ferland Mendy et Marcelo sans compter que Nacho Iglesias peut également dépanner sur le flanc gauche de la défense. Les Merengues attendraient 25 millions d’euros pour leur arrière gauche. Un montant à la portée du PSG qui devra tout de même se méfier des deux clubs londoniens.