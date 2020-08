Barça Mercato : Messi menace de partir après la débâcle !

Lionel Messi et le FC Barcelone ont été humiliés par le Bayern Munich vendredi à Lisbonne. Battu (8-2), le capitaine des Blaugrana envisage de quitter le club catalan si rien n’est fait pour reconstruire l’équipe.

Lionel Messi envisage son départ du FC Barcelone

Lionel Messi va-t-il quitter le FC Barcelone où il évolue depuis 2000 ? La lourde défaite de l'équipe face au Bayern Munich, en quart de finale de la Ligue des champions, a fait ressurgir la question de l’avenir de l’Argentin. Sous contrat jusqu’au 30 juin 2021, ce dernier tient une offre de prolongation entre les mains. Mais ces dernières semaines, le capitaine du Barça a décidé de suspendre les négociations avec la direction. L’humiliante élimination en Ligue des champions a remis au goût du jour le possible départ du joueur de 33 ans. Selon les informations de la Cadena Cope, Lionel Messi envisage sérieusement de quitter le FC Barcelone. Il conditionne sa présence au club aux grands changements auquel il appelle depuis plusieurs. Avec la crise de Covid-19 qui a fortement mis à mal les finances du club, difficile pour le barca de répondre favorablement à cette demande.

Le Barça en fin de cycle !

À noter que le club basé au Camp Nou a perdu le titre de champion d’Espagne au profit du Real Madrid. Contrairement aux saisons précédentes, le Barça n’a rien gagné cette saison. Selon les médias espagnols et de l'aveu de Gérard Piqué, le FC Barcelone est en fin de cycle. Il doit nécessairement se renouveler et le plus vite sera le mieux. Avec Lionel Messi qui exige des changements rapides à tous les niveaux, Barcelone n'est pas loin de perdre sa star.