ASSE : Stéphane Ruffier déjoue un piège de Claude Puel

L'ex-numéro de l' ASSE, Stéphane Ruffier, a déjoué un piège de Claude Puel dont la communication sape son image aux yeux des fans. Le portier de l'AS Saint-Étienne a répondu à des contrevérités répandues sur son compte depuis sa tombée en disgrâce.

ASSE : Puel « C’est un choix sportif que Stéphane Ruffier refuse »

Claude Puel a confié en juin dernier, lors de la reprise des entrainements, qu’il a prévenu Stephane Ruffier de son reclassement dans la hiérarchie des gardiens de l’ ASSE. Pour le coach, c’est Jessy Moulin qui sera le titulaire la saison prochaine. « J'ai eu une discussion avec Stéphane Ruffier pour lui dire que Jessy Moulin démarrera la saison », avait clarifié l’entraineur de l’AS Saint-Étienne dans Le Progrès. Mais l’ex-premier portier n’aurait pas accepté d’être la doublure du deuxième. Le gardien de 34 ans avait ensuite été mis à pied pour avoir traîné les pieds à l’entrainement, manquant de justesse de se faire virer par le club. Pour justifier la mise à l’écart de Stéphane Ruffier, Claude Puel a indiqué « qu’à la base, c’est un choix sportif qui dévie, car le joueur n’accepte pas et en fait une affaire personnelle ».

Le portier dément « avoir refusé d'être la doublure de Jessy Moulin »

Resté silencieux plusieurs semaines, le natif de Bayonne a rompu le silence. Dans un communiqué officiel transmis à L'Équipe par son avocate, le gardien de but dément avoir refusé d’être le numéro 2 à l’ ASSE. « Stéphane Ruffier a pris connaissance avec stupeur, par voie de presse, des déclarations de son entraineur, Claude Puel, selon lesquelles il lui aurait fait part de son refus d'être la doublure de Jessy Moulin, lors d'une conversation téléphonique du 17 juin dernier », a nié l’ancien Monégasque. Selon le communiqué, « personne n'a proposé à Stéphane Ruffier d'être le gardien numéro 2 cette saison et il n'a donc jamais pu refuser d'être la doublure de Jessy Moulin ».

Il rejette ainsi les accusations portées contre lui par le manager général. Par ailleurs, le dernier rempart a précisé « qu’il tient également à renouveler à l'ASSE, son attachement aux valeurs du club et son total investissement à son poste de gardien cette saison ». Écarté pour le stage de Dinard et relégué à la 4e place dans la hiérarchie des gardiens de but de l’AS Saint-Étienne, Stéphane Ruffier déclare vouloir « être sur la feuille de match et se montrer décisif ». Notons que ce dernier était le N°1 de l'ASSE, depuis son arrivée dans le Forez, à l'été 2011.