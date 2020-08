OM Mercato : Florian Thauvin, bonne nouvelle pour l’Atalanta ?

L’OM a fait à Florian Thauvin une proposition pour la prolongation de son contrat. L'ancien joueur de Bastia n'aurait donné aucune suite favorable à cette offre. Une rumeur envoyant le joueur à l’Atalanta Bergame émerge comme justifiant son refus de prolonger à l'Olympique de Marseille.

OM mercato : une offre de prolongation refusée par Florian Thauvin ?

À un an de la fin de son contrat avec l' OM, Florian Thauvin doit prendre une décision radicale pour la suite de sa carrière. Annoncé sur le départ cet été pour permettre à l’Olympique de Marseille de renflouer ses caisses, l’ailier droit se serait finalement vu proposer une prolongation de contrat par les dirigeants. Mais selon le journaliste italien Gianluca Di Marzio, le champion du monde 2018 a dit non à cette offre. Florian Thauvin devrait selon lui quitter le club libre en fin de saison prochaine. Un délai qui semble toutefois très long pour l’Atalanta Bergame.

L’Atalanta Bergame veut en finir cet été

Après avoir fait sensation en Serie A cette saison (classé 3e) et en Ligue des champions (éliminé de justesse par le PSG en quart de finale), l’Atalanta Bergame ambitionne de revenir plus fort la saison prochaine. Une ambition qui passe par un mercato estival mouvementé pour renforcer le groupe de Gian Piero Gasperini. À cet effet, les recruteurs bergamasques envisagent une signature de Florian Thauvin dès cet été.

Quelle réponse de l’attaquant marseillais ?

Longtemps fidèle à l’OM, Florian Thauvin aurait désormais changé d'état d'esprit. Il n’envisagerait plus une carrière à la Francesco Totti à Marseille. Une envie de départ qui expliquerait son refus de prolonger à l'Olympique de Marseille. L’ancien Magpie pourrait rejoindre l’Atalanta Bergame au jeu alléchant. Cette formation italienne ne laisserait pas indifférent le joueur de 27 ans. Seul hic, le mirifique salaire du français qui pourrait être un frein à son transfert au club italien. Thauvin marge à plus de 400 000 euros par mois, un montant non inscrit dans la grille salariale de l’Atalanta Bergame. Les plus gros salaires au club tournent autour du 1,5M€. Les 4,8M€/saison de Thauvin pourraient provoquer un désordre financier au sein de cette équipe.