Mercato : LdC, victoire du PSG et transfert de Mbappé au Real

Intéressé par Kylian Mbappé, le Real Madrid multiplie les ruses pour enrôler l’attaquant du PSG. Ainsi, les Merengues verraient d’un bon œil un sacre parisien en Ligue des champions. Un tel succès faciliterait les manœuvres pour faire venir le natif de Bondy à Madrid.

PSG Mercato : Kylian Mbappé, plan inspiré du Real Madrid ?

Pour la première fois depuis 25 ans, le Paris Saint-Germain s’est qualifié pour la demi-finale de la Ligue des champions. Du côté de Madrid, on souhaite que le PSG aille jusqu’au bout de la compétition. Pour ABC, le Real est convaincu qu’un sacre européen de Paris peut l’aider à signer Kylian Mbappé. Le quotidien ibérique indique que l’attaquant de 21 ans jugera alors que sa mission avec le PSG est accomplie et voudra changer d’air. Toutefois, il devrait rester à Paris jusqu’en 2021, soit un an avant l’expiration de son contrat. Il sera en ce moment-là en position de force pour forcer la direction parisienne à le vendre pour éviter son départ gratuit en juin 2022.

Un transfert en 2021, un pari risqué pour Pérez ?

Comme l’avait déjà annoncé Florentino Pérez, le Real Madrid n’effectuera pas de gros achats cet été. Pour le président madrilène, les conséquences financières de la crise sanitaire ne permettent pas de faire des folies au mercato. Ainsi, on s’attend à voir le Real passer à l’offensive pour Kylian Mbappé en 2021. Une échéance stratégique pour le board madrilène qui veut réaliser un nouveau coup à la Eden Hazard. Les dirigeants madrilènes n’avaient déboursé que 100 millions d’euros pour signer le Belge l’été dernier. Il ne restait qu’un an de contrat à l’attaquant belge avec les Blues. Les Merengues espèrent donc renouveler une telle opération dans un an avec Kylian Mbappé.

Si une telle victoire peut effectivement rapprocher Mbappé de leur équipe, les Espagnols doivent voir l'autre face de la pièce. Un tel succès peut confirmer le statut de grand club européen à la formation francilienne. Avec l'offre salariale que sont prêts à accorder les Qataris à Kylian Mbappé et Neymar en cas de succès européen, aucun autre club du continent ne devrait pouvoir rivaliser.