Rachat de l’ OM : L’étau se resserre autour de Boudjellal

Mourad Boudjellal ne pourra plus être président de l’ OM en cas de rachat par Mohamed Ayachi Ajroudi. Pire, l’ancien président du RC Toulon voit une ouverture de secours se refermer brutalement.

Rachat de l’ OM : plus de place pour Mourad Boudjellal

Il avait été le premier à annoncer publiquement le projet de rachat de l’OM par Mohamed Ajroudi. Annoncé au poste de président de l’Olympique de Marseille en cas de conclusion de l’affaire, Mourad Boudjellal avait multiplié les sorties médiatiques plus fracassantes les unes que les autres. Une communication limite agressive qui avait suscité de vives critiques de la part des observateurs et la méfiance du clan Ajroudi. Conséquence, l’ancien dirigeant de rugby a été sommé de ne plus parler au nom du clan au profit de la banque Wingate. Mourad Boudjellal n’a pas apprécié la communication des banquiers dont il pointe l’incompétence. L’ex-Toulonnais a conseillé à Mohamed Ajroudi d’arrêter sa collaboration avec la banque Wingate, faute de quoi il se retirerait du projet de rachat de l’ OM. Réagissant à la menace de retrait de Mourad Boudjellal, Stéphane Cohen, co-fondateur de Wingate, l’a traité d’ignorant des process d’acquisition et d’opportuniste masqué. Conclusion de l’histoire, l’ancien Toulonnais n’est plus membre du clan Mohamed Ajroudi et ne sera pas le président de l’OM en cas de rachat.

Le Racing Toulon ferme la porte à Mourad Boudjellal

Et l’ancien président du RC Toulon n’a pas perdu que l’OM. En effet, se voyant déjà dans les fonctions de président de l’Olympique de Marseille, Mourad Boudjelllal avait arrêté les négociations avec le SC Toulon (club de National 2) qu’il voulait racheter. Un retrait des négociations qui n’avait pas fait plaisir à Claude Joye. Maintenant qu’il ne peut plus être le futur président de l’ OM version Ajroudi, Mourad Boudjellal pourrait-il relancer les négociations pour le rachat du SC Toulon ? « Son arrivée n’est plus d’actualité. Il a dit avoir abandonné le dossier et ce n’est plus possible. Le Sporting n’est pas un club de remplacement, c’est un premier choix ou rien. On le voit aujourd'hui avec l’OM, les passages en force, ça ne marche pas », a répondu le président du club varois dans Var Matin.

Réponse de l'ancien dirigeant de rugby

De quoi assommer l'ancien dirigeant de rugby ? Non, Mourad Boudjellal a déclaré : « Ce sont deux dossiers différents, mais j'irai un jour au Sporting. Et ce sera le jour où il n'y aura plus Claude Joye ».