PSG : Le point faible de Neymar Jr mis à nu avant Leipzig

Flamboyant contre l’Atalanta Bergame, Neymar est attendu à un meilleur niveau contre le RB Leipzig en demi-finale de la Ligue des champions. Dave Appadoo estime que le Brésilien a montré certaines limites contre les Italiens mercredi.

Dave Appedoo pointe Neymar malgré la qualification du PSG

Élu homme du match contre l’Atalanta Bergame, Neymar avait brillé lors de la qualification du PSG pour les demi-finales de la Ligue des champions. Le funambule auriverde avait d’ailleurs établi un record contre « La Dea » au cours de cette rencontre. Il est devenu le joueur ayant réussi le plus de dribbles dans une rencontre de Ligue des champions. S’il a régalé contre l’Atalanta, l’ancien blaugrana n’a pas réussi à faire trembler les filets adverses. Chose qui agace Dave Appadoo. Le journaliste estime que c’est le seul point noir à mettre à l’actif du Brésilien durant cette rencontre. « Neymar m’a régalé dans des proportions incroyables (...) C’est unique ce qu’il fait, mais lui n’a, normalement, quasiment pas de déchet devant le gardien. C’est pour ça que je mets ce petit bémol », a révélé le journaliste sur La Chaîne L’Equipe.

Enfin la bonne nouvelle pour Paris et Ney ?

Cette année, Neymar et le PSG sont à 90 minutes d’une finale de Ligue des champions. Ces deux dernières saisons, l’attaquant de 28 ans avait été critiqué pour son absence lors des grandes échéances européennes. Cette fois, le Brésilien a répondu présent et n’a de cesse d’afficher sa détermination à soulever la coupe aux grandes oreilles au soir du 23 août. Mais comme l’a révélé Dave Appadoo, le numéro 10 parisien devra se montrer plus adroit devant le but adverse. Son raté en un contre un en début de match aurait pu éviter aux siens d’aller chercher la qualification dans la douleur. À lui de régler ce détail pour enfin offrir sa première étoile continentale au PSG.