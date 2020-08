Lille OSC Mercato : Gérard Lopez scelle l'avenir de Gabriel

Sous contrat jusqu’en 2023, Gabriel Magalhaes ne va pas disputer une nouvelle saison avec le LOSC. Gérard Lopez, le président du Lille OSC, vient encore de lever les doutes sur l’avenir du Brésilien.

Gérard Lopez confirme le départ de Gabriel du LOSC

Après une saison lors de laquelle il s’est enfin affirmé au LOSC, Gabriel Magalhaes ne va plus arborer le maillot lillois. Courtisé depuis l’hiver, le Brésilien quittera Lille cet été. Interrogé par la BBC, Gérard Lopez a confirmé le départ prochain du défenseur de 22 ans. S’il s’attend à un joli chèque à l’issue d’une vente de Gabriel, le dirigeant lillois recherche surtout un bon projet pour son poulain. « C’est un jeune joueur donc il doit s’assurer de prendre la bonne décision. Nous l’aidons un peu alors nous lui disons : "Nous pensons que c’est peut-être le bon manager ou le bon club pour vous" », a expliqué le patron des Dogues.

Une annonce imminente pour Gabriel ?

Dans sa sortie, Gérard Lopez a également indiqué que le feuilleton Gabriel touchait à son épilogue. Pour le président du LOSC une annonce sera faite dans les prochains jours. « Je pense que sa décision arrivera cette semaine, ou la semaine prochaine au plus tard. En tout cas, il part. On a donné notre accord pour ça », a souligné l’entrepreneur luxembourgeois. Reste plus qu’à savoir quelle sera la prochaine destination du défenseur. Il est courtisé par Naples qui vient d’enrôler son ancien coéquipier Victor Osimhen. A Arsenal, il pourrait aussi retrouver l’ancien lillois Nicolas Pépé. Everton et Manchester United sont les deux autres prétendants de Premier League du Brésilien.