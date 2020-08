PSG Mercato : Le Barça de nouveau une menace pour Neymar

Avec sa débâcle en Ligue des champions, le Barça va revenir à la charge pour recruter Neymar, une de ses solutions favorites pour se relancer. Le buteur du PSG a viré en tête des priorités mercato du club espagnol et son ancien joueur Rivaldo le recommande dans cette idée.

PSG : plaidoyer pour le retour de Neymar au Barça

Depuis trois saisons et le départ de Neymar, le FC Barcelone enchaîne les déconvenues en Ligue des champions. Vendredi, les Blaugranas ont encaissé une déculottée historique contre le Bayern Munich. Lionel Messi et les siens se sont fait humilier (8-2) par les Bavarois. Une défaite de trop pour Rivaldo. L’ancien attaquant du Barça pense avoir identifié la solution pour replacer le club catalan à son niveau de prestige du passé. Pour le Ballon d’Or 1999, le numéro 10 du PSG est la pièce manquante au Barça. « Neymar est le joueur dont le Barça a besoin. Il a une forte personnalité et peu importe que Messi soit à ses côtés. Contrairement à d’autres joueurs qui deviennent timides et faibles à côté de Messi, Neymar a une grande personnalité », a indiqué le Brésilien, selon Sport.

Un grand ménage avant le retour du Ney ?

Pour Rivaldo, le FC Barcelone doit revoir sa politique de recrutement et cesser de dépendre de son génie argentin. « Le problème du Barça, c’est qu'il recrute des joueurs à des prix très élevés, mais ils ne font pas la différence. Le Barça doit recruter des joueurs qui ont faim de victoire et qui ont de l’ambition. Dans des matchs comme celui-ci, on ne peut pas seulement compter sur Messi et attendre de voir ce qu’il peut faire seul », a souligné le champion du monde 2002. Avec la nouvelle défaite des Blaugranas, de nombreux changements sont attendus en Catalogne. Le coach Quique Setién sera limogé. Éric Abidal, le directeur sportif, devrait également être remercié et le président du club a annoncé des changements au sein de l'équipe.

Neymar, cible éternelle du FC Barcelone, n'a pas encore prolongé son contrat au PSG. Il se dit que son hyper investissement dans les résultats du Paris Saint-Germain, en Ligue des Champions, cache une demande. Le brésilien voudrait permettre au club de la capitale de remporter le trophée, l'objectif de sa venue, pour ensuite réclamer un ticket de sortie pour le FC Barcelone. Reste à savoir si les dirigeants parisiens seront prêts à étudier une telle proposition.