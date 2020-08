FC Nantes : L1, Christian Gourcuff rassuré avant Bordeaux

Le FC Nantes a terminé sa préparation d’avant saison sur une bonne note. Samedi, les hommes de Christian Gourcuff se sont imposés (3-1) contre Le Havre AC. Une bonne nouvelle pour le coach du FCN avant d’affronter les Girondins de Bordeaux.

FCN : Christian Gourcuff termine sur une victoire

Pour la reprise de la Ligue 1, le FC Nantes va se déplacer sur la pelouse des Girondins de Bordeaux le 22 août. Une semaine avant le derby de l’Atlantique, les Canaris se sont rassurés lors de leur dernier match de préparation. Samedi, le FCN a dominé Le Havre AC (3-1) en amical. Après la rencontre, Christian Gourcuff n’a pas caché sa satisfaction, surtout qu’il était privé d’une dizaine de joueurs. « C’est satisfaisant, car on gagne (…) On n’a pas à rougir sur le contenu du jeu, mais on ne va pas parler des absents. Sur un dernier match, on ne peut pas faire tellement de tests. Je prépare une équipe pour la reprise », a déclaré le coach du FC Nantes à Ouest France.

Un nouveau coup dur pour le FC Nantes

Le seul point noir de la rencontre est la sortie sur blessure de Renaud Emond. Christian Gourcuff a révélé que son attaquant avait ressenti « une raideur aux ischios ». Le technicien nantais a préféré ne pas prendre de risque en sortant le Belge. Pour le coach du FC Nantes, sortir Emond était le bon choix. « Lui voulait continuer, mais on n’a pas pris de risque et on a bien fait. A priori, il n’y a pas de lésion. On verra cette semaine comment il récupère », a-t-il indiqué. Renaud Emond rejoint une infirmerie du FC Nantes déjà pleine. Entre les joueurs touchés par le Covid-19 (Castelletto, Touré, Petric, Coco et Kolo Muani) et les blessés (Wagué, Mehdi Abeid, Limbombé, Roli Pereira), c’est avec un groupe diminué que Nantes va affronter Bordeaux.