Exploit de l'OL face à City 1-3, le Bayern Munich prévenu

L'OL écrit en ce moment même la plus belle page européenne de son histoire. Avec un auteur nommé Garcia et un mot clé appelé Cornet, ce chapitre est sans doute le plus paradoxal.

L'OL presque au septième ciel !

Il y a Rudi Garcia, conspué à chaque fois que son nom résonne au Groupama Stadium. Il y a aussi Maxwel Cornet, Fernando Marçal, des joueurs en difficulté depuis tellement longtemps à l'OL. Et pourtant, il ya une finale de Ligue des Champions à aller chercher le 19 août. Après avoir résisté à Leipzig (également demi-finaliste) en poules, puis à la Juventus de Cristiano Ronaldo en huitièmes, les Gones ont cette fois renvoyé au bercail le Manchester City de Pep Guardiola.

Incroyable, certes. Mais cet exploit - le plus grand de l'histoire de l'Olympique Lyonnais - n’est pas venu de nulle part. Depuis février, Rudi Garcia a installé une défense d'acier, imperméable contre le Juventus lors du 8e de finale aller. Cette défense a aussi fait des merveilles face au PSG en finale de Coupe de la Ligue. Elle avançait avec beaucoup d'assurance à Turin, lors du match retour, et ce soir encore, lors de ce quart de finale. Poreuse il y a quelques mois encore, la défense devient maintenant la base de tout succès.

Football is not coming home

Les Lyonnais ont pourtant eu très chaud dès la 4e minute du match. Marçal a sauvé in extremis un ballon de but devant Gabriel Jesus. Le bloc défensif, positionné très bas, a respecté à la lettre les consignes. L'écart avec le porteur de balle était faible, l'espace laissé au marquage, infime. Et à l'inverse, les Citizens se faisaient avoir dans le dos d'une défense constituée de 3 éléments, que sont Fernandinho, Éric Garcia, et Aymeric Laporte. Et lorsque Karl Toko Ekambi était lancé en profondeur à la 24e minute, Maxwel Cornet a surgi après l'intervention du défenseur espagnol pour placer un merveilleux enroulé du gauche, près du poteau droit d'Ederson. Il inscrit ici son 4e but en 3 rencontres de Ligue des Champions face à City. C'était écrit, il devait marquer ce match de son empreinte.

Par la suite, l'OL a plié, plié puis rompu après l'heure de jeu, sur ce plat du pied de Kevin De Bruyne, servi en retrait par Raheem Sterling, lui-même bien lancé par Gabriel Jesus. Et contre toute attente - l'étonnement était décidément le sort réservé à cette soirée fantastique - les Lyonnais sont repassés devant. Servi en profondeur par Houssem Aoaur, Moussa Dembélé, tout juste entré en jeu, a gagné son face à face contre Ederson, remettant l'OL devant. Et voilà que Manchester City essayait, en vain, de recoller une nouvelle fois au score. Sterling manquait l'immanquable, seul face au but vide. Mais c'est bien l'OL qui a enfoncé le clou, encore par Dembélé, après un relâchement du ballon par Ederson suite à une frappe d'Aouar.

La nuit à Lyon s'annonce festive, les quatre jours qui vont suivre la demi-finale face au Bayern Munich aussi. Ce sera l'occasion pour l'OL de se venger. C'était contre les Bavarois que l'Olympique Lyonnais avait disputé et perdu sa dernière finale de Ligue des Champions, il y a dix ans.

Les notes du match

Manchester City (4,6) : Ederson 3 - Fernandinho 4 (puis David Silva 84'), Garcia 4, Laporte 5 - Walker 4, Rodri 4 (puis Mahrez 56'), Gündogan 4, Cancelo 6 - De Bruyne 7 - Sterling 5, Gabriel Jesus 5.

Olympique Lyonnais (6,4) : Lopes 7 - Denayer 6, Marcelo 7, Marçal 7 - Dubois 4 (puis Tete 74'), Caqueret 5, Bruno Guimarães 6 (puis Thiago Mendes 70'), Cornet 8 - Aouar 8 - Toko-Ekambi 7 (puis Reine-Adélaïde 86'), Memphis 5 (puis Dembélé 75').