OL - City (3-1) : PSG, Mbappé taille les détracteurs de la L1

L’ OL a battu Manchester City (3-1) samedi soir en quart de finale de la Ligue des champions. La star du PSG, Kylian Mbappé, a profité de cette prouesse pour railler les détracteurs de la Ligue 1 et féliciter les Gones.

Kylian Mbappé dézingue les détracteurs de la Ligue 1

L’ OL réalise des exploits en Ligue des champions. Après s’être payé la Juventus Turin de Cristiano Ronaldo en 8e de finale de la compétition, l’Olympique Lyonnais vient de sortir Manchester City en quart de finale. Deux clubs qui étaient classés parmi les favoris de la compétition au contraire de l’OL. Comme plusieurs millions de téléspectateurs à travers le monde, Kylian Mbappé a été témoin de l’exploit des Gones face aux Citizens. Pour l’attaquant du PSG, la victoire des Rhodaniens face aux Skyblues est clairement la preuve que la Ligue 1 n’est pas un championnat de bas étage comme le croient de nombreux observateurs qu’il a traités de clowns à travers un émoji posté sur Twitter. L’ancien Monégasque souhaite que ces observateurs cessent de considérer le championnat français comme un centre de formation de joueurs.

Le Parisien tire son chapeau à l’OL

L’OL n’était pas favori face à Manchester City, vainqueur du Real Madrid à l’aller comme au retour en 8e de finale. Et pourtant ce sont les Lyonnais qui se sont imposés, et de fort belle manière (3-1). Une victoire que Kylian Mbappé n’a pas manqué de saluer. L’Olympique Lyonnais affrontera le Bayern Munich en demi-finale, mercredi prochain. Il faut noter que l'ogre allemand a montré ses dents au FC Barcelone aujourd'hui déchiqueté par le lourd score 8-2 qu'il lui a infligé. De son côté, le Paris Saint-Germain va se mesurer au RB Leipzig, un autre club de Bundesliga toujours en course dans cette compétition. La Ligue des Champions cette saison a viré à un duel France - Allemagne.