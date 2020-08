RC Lens Mercato : Arrivée imminente de Seko Fofana

Le RC Lens est sur le point de s’offrir un bon renfort au milieu de terrain. L’Ivoirien Seko Fofana devrait s’engager avec les Sang et Or dans les prochaines heures.

Seko Fofana attendu au RC Lens ?

Malgré ses huit recrues estivales, le RC Lens compte accueillir un nouveau renfort. La direction des Sang et Or est sur le point de boucler l’arrivée de Seko Fofana. D’après L’Équipe, le milieu de terrain va poser ses valises dans l’Artois ce dimanche. Il passera ensuite sa visite médicale lundi avant de signer un contrat de 4 ans avec le vice-champion de Ligue 2. Le montant du transfert de Fofana est estimé à 10 millions d’euros bonus compris. L’international ivoirien (4 sélections/1 but) avait fait d’une signature à RCL sa priorité en cas de retour en Ligue 1.

RCL : Une recrue déjà validée par Franck Haise

En cas de finalisation du transfert de Seko Fofana, le RC Lens va enregistrer sa neuvième recrue estivale. Un renfort qui n’est pas de trop pour Franck Haise. Le coach des Sang et Or ne cache pas son excitation à l’idée de signer l’Ivoirien. « J’aime bien les joueurs qui font des déclarations d’amour au RC Lens surtout quand ce sont de très bons joueurs. Bien sûr qu’il m’intéresse », a assuré le technicien après la victoire du RC Lens sur Dijon. Formé à Lorient, le milieu de terrain avait quitté l’Hexagone en 2013 pour rejoindre les jeunes de Manchester City. Après quelques prêts (Fulham, Bastia), il a définitivement quitté les Cityzens en 2016 pour l’Udinese. La saison dernière, le Parisien a disputé 35 matches pour 3 buts et 7 passes décisives.