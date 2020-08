OL - City : Maxwel Cornet, cocasse révélation de Rudi Garcia

Comme la saison dernière, Maxwel Cornet a répondu présent au rendez-vous contre Manchester City. Rudi Garcia, après la victoire de l'OL sur les Cityzens, a lâché une confidence au sujet de l’attaquant ivoirien.

OL : Rudi Garcia jamais sans son anti-Man City

Incertain avant le choc contre Manchester City, Maxwel Cornet a pu tenir sa place contre le vice-champion d’Angleterre. Aligné d’entrée face aux Cityzens, l’attaquant ivoirien a participé à la qualification des siens en ouvrant le score. Un but qu’avait vu venir Rudi Garcia. Le coach de l’OL a fait une révélation assez cocasse sur la présence de son polyvalent attaquant après la qualification lyonnaise. « On savait qu’on menait 1-0 avant que le match démarre, on savait que Maxwel Cornet allait marquer », a confié le coach de l'Olympique Lyonnais au micro de RMC Sport. L'ancien coach de l'OM se serait-il découvert des pouvoirs prémonitoires récemment ? L’ailier de 23 ans s’était déjà illustré contre les mêmes Anglais la saison dernière en phase de poules. Il avait inscrit un but lors de la victoire de l’OL à l’Etihad Stadium (1-2) avant de s’offrir un doublé en match retour au Groupama Stadium (2-2).

Jean-Michel Aulas continue de régler ses comptes

Alors que Rudi Garcia encense Maxwel Cornet, Jean-Michel Aulas continue de tacler la LFP. Après le succès contre City, le président de l’Olympique lyonnais s’en est encore pris à la Ligue pour l'arrêt brutal de la saison à sa 28e journée. « C’est un exploit, mais aussi une sorte d’écho à tout ce qu’on a vécu ces dernières semaines, ces derniers mois. On a l’impression que les joueurs se sont emparés de cette injustice qui nous a cloués à la septième place de Ligue 1 à dix matchs de la fin », a souligné le patron des Gones. Lequel n’a pas manqué de saluer « l’excellent coaching de Rudi Garcia ».

Un nouvel exploit du technicien lyonnais est attendu mercredi, en demi-finale, face au Bayern Munich. Pour rejouer la Ligue des Champions la saison prochaine, son objecif de la précédente saison, l'OL doit remporter cette édition. A 180 minutes de l'exploit, les joueurs lyonnais devront donner toutes leurs forces face aux allemands au risque d'avoir d'énormes regrets.