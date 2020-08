Stade Rennais : 2 renforts annoncés pour la reprise

À une semaine de son retour en Ligue 1, le Stade Rennais s’est incliné contre Nice en amical (3-2). Pour la reprise, Julien Stéphan espère pouvoir compter sur deux éléments absents lors du match perdu contre les Aiglons.

Deux joueurs attendus au Stade Rennais pour la reprise

Le Stade Rennais a terminé sa préparation d'avant saison sur une mauvaise note. Samedi, les hommes de Julien Stéphan ont été dominés par l’OGC Nice (3-2) lors de leur dernier match amical. Pour cette rencontre, le coach du SRFC était privé de deux cadres. Forfait contre le Gym, Édouard Mendy « traîne un petit souci musculaire » depuis mardi, comme l’a révélé son entraîneur. Hamari Traoré, quant à lui, a eu une « alerte » samedi à la veille du match contre Nice. Toutefois, Julien Stéphan est serein quant à la présence de ses deux titulaires pour la reprise de la Ligue 1. « Logiquement, ils pourraient reprendre la semaine prochaine sans problématiques majeures », a-t-il indiqué. Le Stade rennais va débuter le championnat avec un déplacement sur la pelouse du LOSC le samedi 22 août.

Une dernière recrue au SRFC avant le LOSC ?

Avant cette rencontre, le Stade rennais devrait signer un nouveau renfort. Sébastien Corchia, en ces temps de mercato, a fait courir une rumeur de sa prochaine signature au SRFC. Samedi, le latéral a posté une photo de la gare de Rennes en story sur son compte Instagram. Pour beaucoup, cette communication indiquait une signature imminente avec les Rouge et noir. L’international tricolore (1 sélection) était prêté la saison dernière à l’Espanyol Barcelone par le FC Séville. Il ne lui reste plus qu’un an de contrat avec le club andalou. En cas de signature au SRFC, l’arrière droit deviendrait la troisième recrue de Rennes cet été après Martin Terrier et Nayef Aguerd.