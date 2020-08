PSG : Choupo-Moting ou Mauro Icardi, le choix de Dhorasoo

Sauveur du PSG contre l’Atalanta mercredi, Eric Maxim Choupo-Moting semble condamné à un rôle de supersub. Mauro Icardi, transparent contre les Italiens, devrait selon Vikash Dhorasoo tenir sa place de titulaire contre le RB Leipzig.

PSG : Mauro Icardi plébiscité contre Leipzig

Sur le banc au coup d’envoi contre l’Atalanta mercredi, Eric Maxim Choupo-Moting a été le héros du PSG contre Bergame. Au départ de l’action qui amène l’égalisation parisienne, l’attaquant camerounais a ensuite inscrit le but de la qualification des siens dans le temps additionnel. Même si son entrée en jeu a évité une nouvelle déconvenue au Paris Saint-Germain, son statut ne va pas changer de sitôt. Ancien joueur du PSG, Vikash Dhorasoo estime que Mauro Icardi doit garder sa place de titulaire contre le RB Leipzig. « Le PSG aura toujours besoin de lui. Le plus efficace pour le PSG, c’est Mauro Icardi titulaire et Éric Choupo-Moting qui rentre », a déclaré l’ancien parisien aujourd’hui consultant.

Enfin le réveil d’Icardi contre le RB Leipzig ?

Mauro Icardi est à la peine depuis la reprise des compétitions. Il ne s’est pas montré décisif en trois sorties avec le Paris Saint-Germain. Pire, l’Argentin affiche un niveau de jeu inquiétant à l’image de son match contre l’Atalanta. Malgré cela, Vikash Dhorasoo s’attend à un réveil du buteur de 27 ans qui selon lui peine à gérer la pression. « Il peut encore être très utile en cours de match, même sur une finale (…) Il faut penser à la pression. Démarrer un match de Ligue des Champions, c’est beaucoup de pression. Alors qu’une entrée en cours de match, toute la pression du début de match est partie », a souligné le consultant. Reste à savoir si Thomas Tuchel pense pareil.