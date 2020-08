LOSC : Galtier évoque les difficultés de la préparation

Christophe Galtier a fait le bilan de la préparation d’avant saison du LOSC. L’entraîneur de Lille OSC n’est pas satisfait de celle-ci, ce qui ne change rien aux ambitions du club pour la saison prochaine.

Christophe Galtier n’est pas mis en confiance par sa pré-saison

Classé 2e à l’issue de la saison 2018-2019 et 4e en 2019-2020, le LOSC ambitionne de retrouver le podium la saison prochaine. Un objectif qui passe par une bonne préparation d’avant-saison. Hélas, la préparation estivale de Lille OSC n’a pas été à la hauteur des attentes de son coach Christophe Galtier. Dans une interview accordée à L’Équipe, le technicien lillois explique que « la préparation n’a pas été simple » en raison des « cas de COVID-19 » et des « départs de Osimhen et Rémy ». Une situation qui a obligé le club à prendre « du retard dans l’animation offensive ». Pire, Christophe Galtier estime que le LOSC « manque de réglages ».

LOSC : l’objectif « podium » de la saison maintenu

Mais les difficultés de la préparation estivale des Dogues n’ont pas porté un coup aux ambitions de Christophe Galtier. Le président lillois Gerard Lopez vise grand la saison prochaine et son entraîneur croit avoir pour l’instant « l’effectif pour se battre pour le podium ». En revanche, coach Galtier ne sait pas si son effectif sera encore le même « au 5 octobre, en fin de mercato ». Quels que soient les changements qui pourraient survenir dans l’effectif, l’ancien entraîneur de l’As Saint-Étienne recommande à ses joueurs de conserver leurs « valeurs collectives » et leur « état d’esprit », des ressources importantes pour aller chercher le podium.