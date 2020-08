OM Mercato : Thauvin, du nouveau pour l' Atalanta

Le joueur de l’OM, Florian Thauvin, annoncé dans le viseur de l’Atalanta Bergame cet été, ne devrait pas rejoindre le club italien. Outre le fait qu'il n'existerait pas d'offre entre les deux parties, aucune proposition ne serait parvenue aux dirigeants de l'Olympique de Marseille.

OM : Le dossier Thauvin, où en est l’Atalanta Bergame ?

L’Atalanta Bergame est-il une piste sérieuse pour Florian Thauvin ? Le milieu offensif de l'OM a, dit-on, refusé de prolonger son contrat qui arrivera à sa fin en juin 2021. Le journaliste italien Gianluca Di Marzio voyait dans ce refus un rapprochement de l'ancien Bastiais avec l'Atalalan Bergame. Di Marzio a même fait croire que les tractations entre les deux parties étaient bien avancées. Cependant, quelques points d'accord restaient à trouver, notamment sur le salaire de l'actuel joueur de l'Olympique de Marseille. À ce propos, le salaire à Bergame est plafonné à moins de 2 millions d'euros/saison pour les plus stars du club alors que Florian Thauvin perçoit 400 000 euros par mois. Difficile donc de l'imaginer rejoindre cette formation qui lui ferait perdre pas moins de 2,8 millions d'euros de revenus par saison.

Les Bergamasques vraiment attirés par le Marseillais ?

Le doute existant sur ces révélations a été confirmé par le journaliste Jean Saint-Marc. Sur son compte Twitter, le collaborateur de 20 Minutes a expliqué qu'il « il n'y a eu ni offre, ni même de contact » entre Florian Thauvin et l’Atalanta Bergame. L’Orléanais de 27 ans n'a donc aucune chance de rejoindre ce club italien qui n'a pas plus intérêt à recruter un tel joueur. Les performances sportives de l'écurie italienne, quart de finaliste de l'actuelle Ligue des Champions, confirment un projet sportif qui fonctionne. Recruter un joueur avec un gros salaire serait une remise en cause de son modèle économique, impensable dans cette période de crise financière causée par la pandémie de coronavirus.