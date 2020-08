ASSE : Claude Puel justifie la mise à l'écart des cadres

Pour le dernier stage de préparation de l’AS Saint-Étienne à Dinard, Claude Puel a décidé de se passer de certains éléments. Dans un entretien, le coach de l’ASSE a dévoilé pourquoi ces joueurs, pourtant considérés comme des cadres, ont été écartés.

ASSE : Claude Puel explique l’absence de certains joueurs à Dinard

Claude Puel, arrivé sur le banc de l’ASSE en octobre, prend des décisions qui font souvent l’objet de polémiques. Le dernier en date est la non-convocation de quelques joueurs considérés comme des leaders du vestiaire pour le stage à Dinard. L’entraîneur stéphanois n’a pas appelé Stéphane Ruffier, Yann M’Vila, Wahbi Kahzri, Ryad Boudebouz ou encore Miguel Trauco. Interrogé par Le Progrès et La Tribune, le coach stéphanois a tenu à expliquer ce choix. Le technicien castrais estime que son groupe est « trop » élargi. Il révèle même que certains des joueurs ménagés sont en contact avec d’autres clubs. Mais dans sa logique, il n’a jamais été question de « chasser les joueurs ». « Il y a quarante joueurs, comment fait-on ? (…) Ce ne sont pas des joueurs mis de côté (…) Ils sont sous contrats et on les respecte », a-t-il assuré.

Des nouvelles recrues attendues à l' AS Saint-Etienne

Durant son entretien, Claude Puel a également fait quelques annonces pour le mercato. S’il s’attend au départ de certains de ses indésirables, le coach de l’ASSE espère aussi recruter « deux ou trois joueurs maximum ». Contrairement à l’été dernier, le mercato estival de Saint-Étienne est assez calme. La direction stéphanoise n’a signé jusqu’ici que Timothée Kolodziejczak (28 ans), Jean-Philippe Krasso (23 ans), Setigui Karamoko (20 ans), Yvan Neyou (23 ans) et Adil Aouchiche (18 ans).