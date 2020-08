PSG : La tuile, Keylor Navas forfait contre Leipzig (Off.)

Sorti sur blessure contre l’Atalanta Bergame, Keylor Navas va manquer la demi-finale de la Ligue des champions du PSG contre le RB Leipzig. Dimanche, le Paris Saint-Germain a confirmé l’absence de son portier touché à la cuisse.

Keylor Navas KO pour RB Leipzig

Le coup dur se confirme pour Keylor Navas. Dans un communiqué publié dimanche, le Paris Saint-Germain a annoncé le forfait de son gardien de but titulaire pour le match contre le RB Leipzig. Le Costaricien était sorti sur blessure mercredi contre l’Atalanta Bergame. Le portier de 33 ans souffre d’une lésion du biceps fémoral. Il ne sera pas remis à temps pour le choc contre Leipzig. « Son retour progressif sur le terrain est envisagé jeudi. Il n’est pas disponible pour la demi-finale mardi », peut-on lire. En l’absence de Navas, c’est sa doublure Sergio Rico qui sera aligné contre les Allemands. Appelé en renfort après la blessure de l’ancien Madrilène, Garissone Innocent ne sera que le troisième gardien du PSG mardi, Marcin Bulka étant la doublure de Rico.

Incertitudes autour de Gueye ?

Les mauvaises nouvelles ne venant jamais seules, le PSG a également annoncé qu’Idrissa Gueye était également « très incertain » pour le match contre Leipzig. Le milieu sénégalais est actuellement en soins après une alerte musculaire ressentie samedi à l’entraînement. Pas plus de détails en revanche sur l’état de Marco Verratti (mollet) et Layvin Kurzawa (cuisse). On apprend juste que comme Thiago Silva, le milieu de terrain italien a repris une partie de l’entraînement dimanche. Le latéral gauche quant à lui a signé son retour samedi.