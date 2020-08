LOSC : Ligue 1, Christophe Galtier inquiet pour la reprise

Le LOSC a terminé sa préparation estivale sur une défaite (1-2) contre le Stade brestois dimanche. Après la rencontre, Christophe Galtier a affiché son amertume, surtout à quelques jours du premier match du championnat.

Christophe Galtier a le blues avant Rennes

Dimanche, le LOSC a enregistré une nouvelle contreperformance en match amical. Le Lille OSC s’est incliné (1-2) contre le Stade brestois pour sa dernière répétition avant son retour en Ligue 1. Christophe Galtier a exprimé son inquiétude au sortir de cette nouvelle défaite et à la veille de la reprise du championnat. Le technicien lillois pointe notamment la porosité de sa défense. « On a encaissé huit buts en six matches et oui, ça m’inquiète », a avoué le coach lillois. L’entraîneur de Lille OSC note également une absence de coordination « dans la manière de récupérer le ballon et où on doit le récupérer ».

Jonathan David n’a pas suffi au LOSC

Aligné contre Brest, Jonathan David n’a pas manqué ses débuts avec le LOSC. L’attaquant canadien a marqué l’unique but des Dogues à dix minutes de la pause. Pour le reste, le jeune avant-centre n’est pas encore adapté tout comme certains de ses coéquipiers en manque de rythme. « David et Burak ont peu de séances avec nous, ils manquent de connexion, ils se découvrent (…) Nos joueurs ne sont pas dans le même état de forme. Certains reviennent de blessure d’autres découvrent l’effectif », a souligné Christophe Galtier. Les Lillois terminent donc leur préparation avec un bilan peu reluisant de deux victoires contre quatre défaites. Christophe Galtier a encore quelques jours pour trouver la bonne formule avant de se présenter face au Stade Rennais. Lille reçoit Rennes le 22 août pour la 1ère journée de Ligue 1.