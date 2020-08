Ex - OGC Nice Mercato : Un club espagnol sur Malang Sarr

Libre depuis son départ de l’ OGC Nice, Malang Sarr ne s’est pas encore trouvé un point de chute. Un club espagnol se serait ajouté à la liste des prétendants du défenseur de 21 ans.

Malang Sarr convoité par un club espagnol

Plus d’un mois après son départ de l’OGC Nice, Malang Sarr ne s’est pas encore trouvé un nouveau club. Le défenseur central ne devrait cependant pas manquer d’opportunité à l’étranger cet été. Des informations venant d’Espagne indiquent qu’un club de Liga voudrait s’attacher ses services. Muchodeporte et Diario de Sevilla assurent ainsi que le Betis Séville s’intéresse au joueur de 21 ans. Le club andalou voudrait s’offrir le jeune défenseur pour compenser le départ de Zou Feddal. Le Marocain va s’engager avec le Sporting Lisbonne. De même, l’ancien aiglon pourrait être amené à jouer un rôle important en cas de départ d’Aïssa Mandi. Alors qu’il lui reste un an de contrat, l’avenir de l’Algérien est flou. Surtout que rien n’indique qu’il va prolonger l’aventure avec les Verdiblancos.

Pellegrini pour convaincre Sarr ?

Nouveau coach du Betis Séville, Manuel Pellegrini serait intéressé par le profil du gaucher. Le technicien chilien aurait appelé Malang Sarr pour le convaincre de rejoindre son projet au club andalou. Reste à savoir si le défenseur pourra y trouver son compte, surtout qu’il ne manque pas de prétendants cet été. Un intérêt d’Arsenal, du Torino ou encore de Galatasaray a été évoqué. Il faut également noter que l’ancien titi niçois dispose également d’une belle cote en Allemagne.