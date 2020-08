OM Mercato : Balerdi livre les dessous de sa signature

Leonardo Balerdi, seconde recrue estivale de l'OM, s’est confié à La Provence sur les dessous de son arrivée. Le défenseur central argentin, prêté par le Borussia Dortmund, a expliqué avoir été séduit par la ressemblance de l’Olympique de Marseille avec Boca Juniors, son club de coeur.

Leonardo Balerdi séduit par le côté Boca Juniors de l’OM

En quête d’un défenseur central, l’OM a fini par attirer Leonardo Balerdi. Arrivé du Borussia Dortmund sur la base d’un prêt avec option d’achat à hauteur de 14 millions d’euros, le défenseur central argentin aurait été vivement recommandé à André Villas-Boas par le réseau sud-américain de ce dernier. Un intérêt qui à ce moment avait été immédiatement partagé par le joueur de 21 ans que « plusieurs équipes » désiraient, mais qui a « choisi Marseille car » il avait « eu de nombreuses recommandations positives sur le club et que beaucoup de joueurs argentins » y « ont réussi ». Autre raison, l’Olympique de Marseille lui a été « présenté… comme le Boca d'Europe ». Or Leonardo Balerdi est « un supporter de Boca Juniors », il a joué dans le club argentin et c’est « quelque chose de magnifique ». Quand on lui a parlé des similitudes entre Boca Juniors et l’OM, Leonardo Balerdi a été « motivé encore plus à venir ». Enfin, son compatriote Dario Benedetto, arrivé à l’Olympique de Marseille l’été dernier, lui « a aussi recommandé de signer à Marseille » et lui « a envoyé des messages "Allez viens, viens, viens !" (sourires) ».

Le prodige argentin, une bonne prise pour les Marseillais ?

Les stats de Leonardo Balerdi ne sont pas très impressionnantes. Il n’a disputé que 13 matches au haut niveau (5 rencontres avec Boca Juniors et 8 apparitions avec le Borussia Dortmund). Mais le natif de Villa Mercedes est présenté comme un grand espoir du football argentin et se dit déterminé à s’imposer avec l’OM…