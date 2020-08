OL LdC : Juninho ne craint pas le Bayern en demi-finale

L’OL est en demi-finale de la Ligue des champions et tout le club s’enflamme. À deux jours du rendez-vous, Juninho a annoncé la couleur pour le match contre le Bayern Munich.

Juninho surpris par la large victoire du Bayern sur le Barça

Après avoir éliminé Manchester City (3-1), l’OL croise le fer avec le Bayern Munich, ce mercredi 19 août, à Lisbonne. Justement, le club allemand a étrillé le FC Barcelone de Lionel Messi (8-2) en quart de finale. Une victoire éclatante qui a étonné le directeur sportif de l’Olympique Lyonnais, mais qui ne lui fait pas peur pour autant. « Comme tout le monde du football, j’ai été surpris par le résultat, par la domination du Bayern. Il y a de la qualité partout. Après, tu ne perds jamais avant le match », a déclaré le dirigeant brésilien, dans des propos rapportés par Olympiques et Lyonnais. Rudi Garcia doit « continuer le travail, avec humilité » selon Juninho, qui a ajouté : « D’ici mercredi, physiquement, on va être très bien. Après, on verra sur le terrain ».

OL de Juninho : « on peut battre n’importe quelle équipe »

L’OL a sorti deux gros calibres dans cette Ligue des champions 2019-2020. D’abord la Juventus de Cristiano Ronaldo, en 8e de finale, puis Manchester City de Pep Guardiola. Du coup, le club de Jean-Michel Aulas a engrangé de la confiance et se tient prêt à affronter n’importe quel adversaire pour atteindre la finale. « Le groupe a pris beaucoup de maturité depuis un moment. On a aussi dégagé beaucoup d’énergie et un esprit collectif. Si on joue comme ça, on peut battre n’importe quelle équipe », a assuré Juninho. Si l’Olympique Lyonnais sort le Bayern Munich en demi-finale, il affrontera en finale le vainqueur du match entre le PSG et le RB Leipzig qui aura lieu ce mardi à 21h.