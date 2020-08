Stade Rennais : Stéphan met la pression, Holveck lui répond

Le Stade Rennais FC a déjà signé deux joueurs cet été. Mais cela reste insuffisant aux yeux de Julien Stéphan qui réclame encore deux autres renforts. S’il n’est pas opposé au désir de son entraîneur, le président Nicolas Holveck lui signale toutefois que ce n’est pas toujours simple d’attirer de nouveaux joueurs.

Julien Stéphan réclame 2 nouveaux renforts

Après avoir brillé cette saison en Ligue 1 (3e) et en Ligue Europa (8e de finale), le Stade Rennais FC ambitionne de rééditer l’exploit, voire de faire mieux, la saison prochaine. Un objectif qui passe par un mercato estival mouvementé pour renforcer l’effectif de Julien Stéphan. À cet effet, les recruteurs rennais ont déjà recruté deux joueurs, à savoir le milieu offensif Martin Terrier (OL) et le défenseur central Nayef Aguerd (Dijon FCO), contre respectivement 15 millions d’euros (dont 3 millions de bonus) et 5 millions d’euros. Mais le Stade Rennais FC sera présent sur trois fronts la saison prochaine (Ligue 1, Coupe de France et Ligue des champions). Pour accroître ses chances de faire un bon parcours, le SRFC devrait donc renforcer massivement ses rangs. « Il nous faudra un groupe suffisamment étoffé pour jouer tous les trois jours, avec un calendrier en plus très particulier cette année. Il faudra du monde, de la densité et de l’homogénéité dans l’effectif », a expliqué Julien Stéphan dans les colonnes de L’Equipe ce lundi. Alors, le technicien breton attend encore d’autres renforts : « On en a déjà, mais on en a besoin encore ». Il souhaite notamment un second défenseur central et un attaquant.

Nicolas Holveck pas opposé à son coach, mais...

Comme Julien Stéphan, Nicolas Holveck est convaincu que l’effectif breton doit être consolidé. Selon le président rennais, la cellule de recrutement, dont le budget a été augmenté de 20 % cet été en raison de la qualification en phase de poule de la Ligue des champions, pourrait même « compléter l’effectif avec un ou deux joueurs supplémentaires », après avoir signé les deux priorités réclamées par le coach. Mais ce dernier doit savoir que le recrutement de nouveaux joueurs n’est pas toujours facile. « C’est toujours aussi compliqué... », prévient Nicolas Holveck. Mais le dirigeant des Rouge et Noir garde bon espoir, car « ça avance tant dans le sens des prolongations que d’éventuelles signatures ».