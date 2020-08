RC Lens - PSG : Florian Sotoca espère plus de 5 000 supporters

Le RC Lens a reçu le Dijon FCO en match amical samedi dernier devant 3 000 supporters, au stade Bollaert. À cette occasion, Florian Sotoca et ses coéquipiers étaient heureux de retrouver leur public. Ils espèrent plus de supporters pour les matchs à domicile pour cette nouvelle saison.

RC Lens - Dijon : Sotoca et la présence des 3 000 fans

Le RC Lens a joué devant son public pour la première fois samedi, depuis son retour en Ligue 1. Grâce à la jauge fixée à 5 000 spectateurs au maximum, le Racing Club a bénéficié du soutien de 3 000 supporters lors de la réception de Dijon FCO. Florian Sotoca et les autres joueurs Sang et Or ont apprécié ces retrouvailles. Ils n’avaient plus été soutenus par leurs fans depuis la saison dernière, à cause de la crise sanitaire de COVID-19. « C’est bien de retrouver le stade, même si on avait aimé plus de monde. J’espère qu’on pourra retrouver notre public le plus vite possible », a déclaré l’attaquant du RCL.

Florian Sotoca espère retrouver la chaude ambiance du Bollaert

Lors de la première journée de Ligue 1, le Racing Club de Lens se déplacera sur le terrain de l’OGC Nice (dimanche 23 août à 15h). Après ce premier match qui va marquer leur retour en Ligue 1, les Lensois recevront le PSG le samedi 29 août à 21h. Face aux Parisiens, Florian Sotoca souhaite plus de 5 000 supporters. « On espère que ça va vite bouger. On subit ! C’est dommage quand on connait le stade Bollaert et son ambiance habituelle. On a besoin de lui et lui n’attend que ça », a confié le buteur du RC Lens. À noter que le club nordiste a demandé une dérogation, afin d'avoir l'autorisation d'accueillir 16 000 spectateurs dans son enceinte, lors de la venue du champion de France.