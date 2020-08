ASSE Mercato : Claude Puel réclame de nouveaux joueurs

Les indésirables à l’ASSE ne sont toujours pas partis. Claude Puel, le coach de l'As Saint-Étienne, en attente de départs pour enrôler de nouveaux joueurs, est mis en difficulté par la situation.

ASSE : Claude Puel attend « deux ou trois joueurs »

Claude Puel est face à des difficultés pour aller au bout de son mercato estival. Il a placé plusieurs joueurs sur sa liste noire, mais aucun de ces derniers ne trouve de porte de sortie. L’AS Saint-Étienne attend que des places se libèrent avant de faire venir de nouveaux joueurs. « J’ai la volonté d’améliorer ce groupe-là avec deux ou trois joueurs maximum », a confié son entraîneur dans les colonnes du journal Le Progrès. « Ça ne sera peut-être pas possible, parce que le groupe est très important et qu’on n’a aucune manne financière pour pouvoir faire des investissements », a clairement expliqué le technicien de 58 ans.

Le coach est flou sur les cibles de l'AS Saint-Étienne

L'entraîneur de l’ASSE est cependant resté flou sur les postes qu'il souhaiterait renforcer. « Je ne vais pas dire ce qu’on recherche comme poste exactement, mais il ne manque pas grand-chose à ce groupe-là », a-t-il indiqué. Le manager général des Verts a en effet décidé de réduire l’effectif pléthorique du club. Il veut « resserrer son groupe » autour de 25 joueurs. Ainsi, Claude Puel a écarté Wahbi Khazri, Ryad Boudebouz, Sergi Palencia, Stéphane Ruffier, Loïs Diony, Harold Moukoudi et Miguel Trauco. Notons que quatre nouveaux joueurs, Jean-Philippe Krasso, Sétigui Karamoko, Yvan Neyou et Adil Aouchiche ont déjà rejoint l'effectif de l'AS Saint-Étienne cet été. S'il avait nommé les postes à renforcer, Claude Puel aurait fait déviner l'identité des joueurs qu'il ne veut plus dans son groupe.