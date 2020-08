PSG - Leipzig : Mbappé, Tuchel souffle le chaud et le froid

Thomas Tuchel était présent en conférence de presse ce lundi. L’occasion pour l’entraîneur du PSG d’annoncer que Kylian Mbappé figurera dans le onze de départ du Paris Saint-Germain contre le Red Bull Leipzig, demain mardi en demi-finale de la Ligue des champions. Mais rien n’est encore assuré.

Kylian Mbappé titulaire face au Red Bull Leipzig ?

Revenu d’une grosse entorse de la cheville, Kylian Mbappé avait été obligé d’attendre jusqu’à l'heure de jeu avant de faire son entrée lors du match entre le PSG et l’Atalanta Bergame (2-1) en quart de finale de la Ligue des champions. Une entrée salvatrice pour le Paris Saint-Germain, car c’est l’enfant de Bondy qui a offert la passe décisive pour le second but des Parisiens. Autre fait remarqué lors du match, l’ancien joueur monégasque a joué sans éprouver la moindre gêne à la cheville. Pour Thomas Tuchel, cela devrait donc permettre à la star francilienne de commencer le match contre le Red Bull Leipzig. « ​Kylian Mbappé débutera. Il a joué 30 minutes contre l'Atalanta sans avoir de problème au pied, et entre les deux matchs il y a eu six jours. Il peut commencer le match, bien sûr », a expliqué l’entraîneur parisien.

Un bémol à la titularisation du champion du monde

Il convient cependant de rester prudent, car la titularisation de Kylian Mbappé n’est pas encore assurée. Pour Thomas Tuchel, tout dépendra du résultat de l’entraînement de ce lundi, qui sera déterminant dans le choix des titulaires lors de la demi-finale à venir. « On verra s'il peut jouer 90 minutes et on fera un choix après l’entraînement : si on le lance dès le début ou si on le fait entrer en cours de match », a prévenu le technicien allemand.