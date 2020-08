PSG - RB Leipzig : Neymar - Mbappé, l'arme fatale de Tuchel

Thomas Tuchel, l’entraineur du PSG, le confirme, le duo Neymar - Kylian Mbappé est la principale force de son équipe. Il s'est réjoui de la complicité entretenue par les deux joueurs stars de son équipe.

PSG : Tuchel garde son « calme » face à son élève Nagelsmann

Le coach du PSG compte évidemment sur ses deux joueurs les plus décisifs, notamment Neymar et Kylian Mbappé, pour éliminer le RB Leipzig en démie-finale de la Ligue des Champions. Un adversaire dont il connait l'entraineur Julian Nagelsmann (33 ans). Le technicien allemand a eu ce dernier sous ses ordres à Augsbourg, en 2007-2008, au sein de l’équipe réserve du club bavarois. A l'approche de cette confrontation entre l’élève et le maître, le coach de 47 ans se concentre le jeu que va proposer le Paris Saint-Germain. « Je préfère être calme dans la situation où je suis maintenant. Je ne veux pas penser à ce que je dois faire après. Je veux profiter du moment », a-t-il déclaré en conférence de presse.

Tuchel compte sur le duo Neymar - Mbappé

Neymar et Kylian Mbappé vont de nouveau être les meilleurs atouts de Thomas Tuchel face à Leipzing. Pour souvenir, le brésilien est resté le seul joueur parisien vraiment performant face à l'Atalanta jusqu'à l'entrée de Kylian Mbappé. Bien que revenu de blessure quelques jours avant ce match, l'ancien Monégasque a réalisé quelques percées qui ont déstabilisé l'équipe italienne. L'entrée d'Éric Choupo-Moting a été ensuite favorable au PSG puisque Neymar et Mbappé aspiraient littéralement l'ensemble des défenseurs adverses. Un remake du même jeu pourrait avoir raison des Allemands de Leipzig. Pour cette rencontre, Thomas Tuchel compte bien évidemment sur Neymar et Mbappé pour ramener la coupe à la maison.