PSG - RB Leipzig : LdC, Nagelsmann prêt à défier Tuchel

Julian Nagelsmann va passer par le PSG pour tenter de se hisser en finale de la Ligue des champions. Après avoir éliminé l’Atlético Madrid, l’entraîneur du RB Leipzig a dévoilé un pan de sa stratégie contre le Paris Saint-Germain.

PSG : Julian Nagelsmann craint Kylian Mbappé

C’est ce mardi 18 août que le PSG affronte le RB Leipzig, en demi-finale de la Ligue des champions, un match qui oppose deux techniciens allemands : Thomas Tuchel (47 ans) du Paris Saint-Germain et Julian Nagelsmann de l’écurie Red Bull. Le premier a été l’entraîneur du deuxième au FC Augsbourg en 2007-2008, avec la réserve de Leipzig. Avant leurs retrouvailles, le jeune coach de 33 ans a reconnu les qualités de l’équipe parisienne. « L’adversaire a une incroyable qualité individuelle. Surtout beaucoup de vitesse, tactiquement au point, c’est imparable physiquement », a admis celui qui redoute surtout Kylian Mbappé, le meilleur buteur des Rouge et Bleu. « Il est plus rapide que vous, alors c’est tout et vous ne pouvez rien y faire », a-t-il fait remarquer, ensuite, dans le média DAZN.

Nagelsmann sait comment déjouer les plans de Tuchel

Malgré le respect sportif qu’il témoigne au PSG, l’ancien poulain de Thomas Tuchel a un plan pour contrarier celui de son maître, lors de la demi-finale. « Il est important de travailler collectivement. Tout d’abord, nous devons nous assurer d’empêcher les ballons dans la profondeur », a dévoilé Julian Nagelsmann, tout en expliquant sa stratégie : « nous avons déjà eu une idée sur la façon de fermer les espaces et les zones précises dans lesquelles ils veulent jouer. Le but est de percevoir la pression exercée par le meneur ». Rendez-vous dans 24 heures au stade La Luz, à Lisbonne.