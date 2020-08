Bordeaux : Le constat inquiétant de Gasset sur l’effectif

Le nouvel entraîneur des Girondins de Bordeaux, Jean-Louis Gasset, était présent en conférence de presse ce lundi, aux côtés d’Alain Roche et de Frédéric Longuépée. Il n’a pas mâché ses mots au moment de révéler ses premières impressions sur l’effectif bordelais.

Jean-Louis Gasset hérite d’un effectif « traumatisé »

Après un feuilleton plein de suspens, Paulo Sousa a quitté le banc des Girondins de Bordeaux. Arrivé en remplacement du technicien portugais, Jean-Louis Gasset n’aura pas la tâche facile. Devant la presse, ce lundi, il a d’abord fait remarquer qu’il prenait l’encadrement technique d’un effectif qu’il ne connaissait pas. Rien d’étonnant à cela puisqu’il n’avait jamais entraîné les Girondins. En revanche, ce qui est inquiétant, c’est que l’ancien stratège stéphanois juge l’effectif bordelais « un petit peu traumatisé par ces dernières six semaines et un feuilleton qui durait ». Jean-Louis Gasset soutient en effet qu’ « il y a un peu de lassitude » au sein de l’effectif à sa disposition et assure avoir trouvé « des joueurs un peu fatigués ».

L’ancien adjoint de Laurent Blanc optimiste malgré tout

Mais Jean-Louis Gasset reste optimiste malgré le constat inquiétant qu’il dresse au sujet de l’équipe girondine. Sa première action a d'ailleurs été de remobiliser son nouvel effectif. « Mais je leur ai expliqué que le football était bizarre et qu'on était peut-être à l'orée d'une saison extraordinaire, que personne ne pouvait nous dire ce qu'on allait faire », a expliqué l’ex-coach adjoint du PSG, convaincu que les dirigeants bordelais pourraient vendre 2 ou 3 joueurs cet été.