PSG - Leipzig : LdC, Marquinhos prévient du piège à éviter

Le PSG affronte le RB Leipzig, tombeur de l’Atlético Madrid, en demi-finale de la Ligue des champions, mardi soir. Marquinhos a passé des consignes fermes à ses coéquipiers pour éviter de se faire piéger par l’équipe surprise de ce dernier carré.

PSG : Marquinhos se méfie de Leipzig, « une équipe jeune et intrépide »

Le PSG est clairement favori contre l'équipe novice du RB Leipzig, sur le papier. Depuis que le club allemand a sorti Tottenham en 8e de finale et les Colchoneros en quart de finale, il se voit pousser des ailes et ne craint plus aucun adversaire. Conscient que le club allemand peut bien jouer un mauvais coup au Paris Saint-Germain, Marquinhos a demandé à ses coéquipiers de ne pas regarder de haut le solide défenseur Dayot Upamecano et ses partenaires, mais plutôt de s'en méfier. « C’est une équipe jeune et intrépide, comme ils l’ont déjà montré », a souligné le polyvalent brésilien, sur le site internet du PSG. Ce dernier a rappelé notamment que le RB Leipzig « a totalement dominé le match contre l’Atlético Madrid, avec la possession de balle ».

Les consignes de Marquinhos contre le RB Leipzig

Pour déjouer les plans des Allemands, Marquinhos indique qu'il faut éviter de « compter sur le prestige », ce qui « ne mène nulle part », mais plutôt faire preuve de détermination et de cohésion, comme face à l’Atalanta Bergame, renversé dans le temps additionnel (2-1). « Nous avons vu que jouer en équipe et jouer avec la hargne font une énorme différence sur le terrain. Nous devons donc jouer à notre plus haut niveau, nous unir et nous entraider sur le terrain. Donner tout ce que nous avons, consacrer tous nos efforts et tout notre cœur au match et lutter pour le gagner », a conseillé le vice capitaine du PSG.