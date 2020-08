OM Ligue 1 : Leonardo Balerdi défie le PSG pour le titre

Leonardo Balerdi n’a pas froid aux yeux. À peine arrivé à l’OM, il vise le titre en Ligue 1. Afin de réaliser cet objectif, le nouveau défenseur central de l’Olympique de Marseille fera tout son possible pour battre tous les grands clubs du championnat, y compris celui du PSG.

Leonardo Balerdi attend les grands de Ligue 1 de pied ferme

L’OM n’aura pas la tâche facile en ce début de Ligue 1, où il devra affronter de gros clients comme l’ASSE, le PSG, le LOSC et l’OL. Leonardo Balerdi n’en est pas pour autant intimidé. Selon le jeune défenseur central prêté par le Borussia Dortmund cet été, pour prétendre au sacre en Ligue 1, il faut justement battre les principaux adversaires, quelle que soit la période de la saison. « On en est conscients, mais si tu veux, te battre pour gagner le championnat, tu dois battre tout le monde, que ce soit au début ou à la fin », a expliqué l’Argentin de 21 ans dans La Provence avant d’espérer que l’Olympique de Marseille « va tirer avantage de ces premiers chocs ».

Le prodige argentin vise le titre de Ligue 1

En Ligue 1, les joueurs des autres clubs n’ont pas pour habitude de viser le titre. Considérant le PSG comme indéboulonnable, les autres équipes se battent pour les deux autres places du podium. Pour Leonardo Balerdi, il faut désormais penser différemment et viser clairement le sacre de Ligue 1 au même titre que les Parisiens. « Remporter le championnat ? Oui, il faut penser comme ça. Si on veut avancer, il faut penser à remporter le championnat, ou en tout cas à se battre pour ça », a-t-il martelé. D’ailleurs, l’ancien de Boca Juniors ne croit pas le Paris Saint-Germain indétrônable malgré la présence de plusieurs grands joueurs. « Le PSG prenable ? Oui, c'est le football. C'est évident qu'ils sont candidats et qu'ils ont de grands joueurs, mais on peut les battre et on peut être champions. On va faire tout notre possible », a déclaré Leonardo Balerdi.