FC Barcelone Mercato : Quique Setién limogé (officiel)

La lourde défaite du FC Barcelone contre le Bayern Munich a emporté Quique Setién. Comme pressenti, le technicien espagnol a été limogé officiellement par le Barça, ce lundi.

FC Barcelone : Quique Setién n’est plus l’entraîneur

C’est fini entre Quique Setién et le FC Barcelone, trois jours après l’humiliante élimination du club catalan en quart de finale de la Ligue des champions. La cinglante défaite (8-2) contre le Bayern Munich a eu pour répercussion l'éviction de l’entraîneur des Blaugrana, qui a tout bonnement été viré, ce lundi soir. Selon la Direction du Barça, « il s'agit de la première décision prise concernant la large restructuration de l'équipe première du club, qui se fera en accord avec l'actuelle direction technique et le nouvel entraîneur, qui sera dévoilé dans les prochains jours ».

Quel est le bilan de Quique Setién ?

Quique Setién a finalement passé 7 mois sur le banc de touche du club calatan. Son bilan : 16 victoires, 4 matchs nuls et 5 défaites, sur 25 matchs disputés, dont 19 en Liga, 3 en Ligue des champions et 3 en Coupe du Roi. Le coach de 61 ans avait succédé à Ernesto Valverde (56 ans), lui aussi limogé, en janvier 2020, à la suite de la défaite face à l'Atlético de Madrid (2-3), en demi-finale de la Supercoupe d'Espagne. Ce dernier était resté deux saisons et demie (mai 2017-janvier 2020) à la tête du FC Barcelone, avant d’être remercié. Pour rappel, le capitaine Lionel Messi avait demandé des changements, après la déculottée contre les Bavarois. Il avait menacé de quitter le club où il évolue depuis 2000, si les dirigeants ne réagissaient pas très rapidement.