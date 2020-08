Stade Rennais : François Pinault veut vite boucler le mercato

Le Stade Rennais FC pourrait multiplier les recrues dans les prochaines semaines. Le Président Nicolas Holveck a fait savoir que François Pinault, son actionnaire, a hâte de voir au grand complet l’équipe qui va défendre les couleurs du SRFC cette saison.

Le Stade Rennais va accélérer son mercato

La saison 2021 débute ce samedi avec un déplacement du Stade Rennais à Lille. Le club a présenté ses deux nouvelles recrues Martin Terrier et Nayef Aguerd hier lundi. À cette occasion, Nicolas Holveck a évoqué l’intérêt du boss du club, François Pinault, pour le travail effectué en matière de transfert de joueurs. Le président du SRFC a affirmé, face à la presse, que le milliardaire suivait bien les dossiers mercato du club. « Je peux assurer que [François Pinault] n’a pas attendu la qualification en Champions League pour nous dire de foncer et qu’on avait son total soutien », a fait savoir Nicolas Holveck.

François Pinault prêt à mettre la main à la poche

Le dirigeant du club breton a aussi déclaré que l’historique propriétaire du Stade Rennais lui répétait, ainsi qu'à Florian Maurice et à Julien Stéphan, sa vocation à les soutenir, on imagine financièrement, dans l’aboutissement des transferts des joueurs ciblés par le club. Le remplaçant d’Oliver Létang assure que la passion du propriétaire du club « était déjà extrêmement forte avant de savoir que la Champions League s’offrait » au SRFC. « Le mercato, il le suit quotidiennement et je pense qu’il souhaite aller plus vite que nous encore ! », a-t-il ajouté.

Encore 3 recrues manquantes au SRFC

Le Stade Rennais va disputer la Ligue des Champions cette nouvelle année sans passer par les matchs de barrage. Le club d’Ille-et-Vilaine travaille depuis à renforcer un peu plus son effectif puisqu’il sera engagé dans toutes les compétitions la saison prochaine. Julien Stéphan, son entraîneur, a besoin de disposer de plusieurs joueurs de qualité sur le banc des remplaçants. Malgré les signatures de Martin Terrier et Nayef Aguerd, le SRFC espère toujours engager un buteur et deux défenseurs supplémentaires avant la fin du mercato.