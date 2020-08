Rachat de l’OM : Boudjellal associé à un nouveau candidat ?

Mourad Boudjellal a déclaré qu’il se retirait du clan Mohamed Ayachi Ajroudi, candidat au rachat de l’OM. L’ancien président du RC Toulon n’a pour autant pas abandonné son idée de racheter l’Olympique de Marseille. Pour y parvenir, il pourrait s’allier avec un autre repreneur.

Divorce consommé entre Mourad Boudjellal et Ajroudi

Leur association aura tourné très court. Mourad Boudjellal avait été le premier à annoncer publiquement que Mohamed Ayachi Ajroudi voulait racheter l’OM pour en refaire l’un des plus grands clubs d’Europe. Ensuite, les deux hommes se sont lancés dans des sorties médiatiques aussi fracassantes les unes que les autres pour mettre la pression sur Frank McCourt afin qu’il accepte de vendre. Une communication jugée maladroite et agressive par plusieurs observateurs et par le propriétaire américain, qui y a vu une campagne de déstabilisation de son club. C’est ainsi que le projet de rachat de l’OM mené par Mourad Boudjellal et Mohamed Ayachi Ajroudi a pris du plomb dans l’aile. Un échec que le clan de l’investisseur franco-tunisien a imputé à l’ex-dirigeant toulonnais, accusé de ne pas avoir su communiquer. Une accusation rejetée en bloc par Mourad Boudjellal pour qui c’est au contraire le clan du natif de Gabès (Tunisie) qui est fautif. En conséquence, l’ancien patron de rugby s’est retiré du clan. Mais il n’a pas manqué de prévenir qu’il envisageait toujours de racheter l’Olympique de Marseille.

Rachat de l’OM : le Toulonnais associé à un autre candidat ?

Rolland Courbis croit savoir ce que mijote Mourad Boudjellal et il l’a expliqué dans l’After Foot Marseille lundi. Selon l’ancien entraîneur marseillais, qui a « la prétention de connaître Mourad [Boudjellal] » et qui « imagine qu’il a deux ou trois possibilités de repreneur », ce dernier envisagerait de revenir en force avec un nouveau candidat. Et « cette fois… le nombre de conneries qui ont été faites dans la communication, ridicule de ridicule » seront évitées. Selon le consultant, l’ancien président toulonnais serait en train d’ « avancer en silence et prochainement, en coulisse, avoir une discussion avec McCourt » pour le rachat de l’OM, « non pas dans les jours qui viennent ou les semaines, mais dans les mois qui viennent… dans l’intérêt de tout le monde ». Enfin, Rolland Courbis souhaite que son analyse de la situation ne soit pas prise à la légère, car il a « quand même quelques oreilles qui traînent à droite et à gauche ».