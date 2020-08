Covid-19 : report de l’affiche OM - ASSE, décision ce mardi

C’est ce mardi que la commission Covid-19 devrait décider du report ou non du match OM - ASSE de la première journée de Ligue 1. Cette rencontre prévue ce vendredi 21 août est menacée à cause des cas de contamination au Covid-19 enregistrés au sein des deux clubs.

Vers une annulation de l'affiche OM - ASSE ?

La saison passée de Ligue 1 et toutes les autres compétitions avaient été arrêtées à cause de la pandémie de Covid-19. Les Français ont depuis connu le confinement puis des changements de style de vie avec l’adoption de gestes barrières pour rompre la chaine de contamination à la Covid-19. Le virus a certes reculé, mais il reste présent. Les différents clubs de football s’apprêtent à démarrer la saison, à l'image de la Ligue 1 qui devrait reprendre ses droits dès ce week-end. Vendredi, l’affiche OM - Saint-Étienne devait lancer la saison, mais rien n’est désormais certain. La commission Covid-19 de la LFP peut décider du report du match et de n’importe quel autre 5h avant le coup d’envoi. Le problème avec l’affiche OM - ASSE, c’est qu’un cas de contamination a déjà été confirmé à l’Olympique de Marseille. Jordan Amavi a, en effet, été déclaré positif au Covid-19 le 13 août dernier et trois autres cas suspects ont été signalés au sein du vestiaire du club phocéen.

Des cas de contamination à l'Olympique de Marseille

Selon l’Équipe, la suspicion à l’OM porte sur « un pilier de l'équipe et un remplaçant, qui se trouve être asymptomatique ». L’Olympique de Marseille aurait demandé de « nouvelles analyses pour les testés positifs » à un laboratoire. C’est hier lundi ou dans la matinée de ce mardi que le club devait communiquer les résultats de ces tests aux référents Covid-19 de la LFP (Olivier Gerardin et Benjamin Viard), en contact avec les clubs. La commission analysera ces détails avant de se suggérer à la LFP d’annuler ou non la rencontre. La séance d’entraînement de l’Olympique de Marseille a été annulée hier. Les joueurs ont tous fait de nouveaux tests sans descendre de leur véhicule, selon la même source. Steve Mandanda et André Villas-Boas devaient passer en conférence de presse demain mercredi. Celle-ci serait fortement compromise.

L'AS Saint-Étienne n'est pas épargnée

Le 14 août passé, l’ ASSE avait aussi annoncé qu’un joueur a été déclaré positif au coronavirus au centre sportif Robert Herbin. Des dispositions avaient été prises pour éviter la propagation du virus au sein du vestiaire du club. Là aussi, la commission Covid de la LFP reste attentive à l’évolution de la situation. L’affiche OM - Saint-Étienne est initialement prévue pour vendredi à 19h.