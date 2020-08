PSG - RB Leipzig : Djorkaeff évoque 2 gros dangers pour Paris

Le PSG affrontera le Red Bull Leipzig ce mardi soir (21h) en demi-finale de la Ligue des champions. Pour Youri Djorkaeff, le club parisien doit prêter attention à ne pas succomber à la pression et ne doit pas négliger la formation allemande.

Youri Djorkaeff met en garde le PSG contre la pression

Après avoir échoué plusieurs fois au stade des quarts de finale depuis l’arrivée des Qataris, le Paris Saint-Germain a enfin atteint la demi-finale de la Ligue des champions. Les joueurs de la capitale n’ont qu’à gagner ce soir pour se qualifier en finale. Exprimé de la sorte, cela paraît simple. Mais Youri Djorkaeff sait qu’au stade des demi-finales, la pression devient insupportable, une pression qui n’a rien à voir avec celle des 8e et des quarts de finale. Dans les colonnes du Parisien, le champion du monde 1998 prévient que « le plus dur commence pour le PSG » et que « les 8e et les quarts sont toujours compliqués mais le risque de perdre en demi-finale, si près du but, c'est très difficile ». « La pression est énorme, les enjeux colossaux », insiste l’ancien attaquant du Paris Saint-Germain car, selon lui, à partir des demi-finales, « c'est le concentré d'une vie de footballeur sur deux matchs ».

Attention à l’excès de confiance des Parisiens face au RB Leipzig

Second piège à éviter pour le PSG, l’excès de confiance. Pour Youri Djorkaeff, le Paris Saint-Germain ne doit pas prendre les Allemands de haut, la présence de ces derniers à ce stade de la compétition n'étant pas le fruit du hasard, mais bel et bien du mérite. Les Parisiens gagneraient à ne pas « déjouer [sic] face à cette équipe » allemande qui monte progressivement en puissance et qui « pratique un très bon football avec beaucoup de projections rapides vers l'avant ». Sur le plan défensif, « c'est un bloc difficile à manœuvrer » et plus rigoureux que celui de l’Atalanta Bergame. Et Youri Djorkaeff de conseiller : « Ce serait bien que le PSG n'attende pas la 90e minute pour inscrire son premier but... »