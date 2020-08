LOSC : Gerard Lopez assigne une grande mission à Galtier

Gerard Lopez a accordé une interview à l’AFP. L’occasion pour le président du LOSC de dévoiler la mission confiée à Christophe Galtier pour la saison prochaine et les objectifs poursuivis en partenariat avec Mouscron et Boavista.

Gerard Lopez vise une présence pérenne sur le podium

Classé 2e de la saison 2018-2019, le LOSC a fini 4e en 2019-2020. Inacceptable pour Gerard Lopez, pour qui l’objectif « c’est d’aller chercher le podium de L1 ; ça doit devenir la norme ». Selon l’homme d’affaires hispano-luxembourgeois, Lille OSC « a une équipe et un budget pour jouer le podium » la saison prochaine. Il est même convaincu que le LOSC détient « un effectif aussi fort voire un peu plus fort que l’an dernier ». Sur le plan européen, le dirigeant concède qu'« il n’y a pas d’objectif fixé en Ligue Europa », mais il souhaite que le LOSC figure bien, tout simplement, et se serve de l’expérience acquise en Ligue des champions « pour mieux gérer l’enchaînement des matches ».

Mouscron et Boavista pour faire grandir rapidement les jeunes Lillois

Gerard Lopez a racheté Mouscron (D1 belge). La vocation de ce partenariat avec Mouscron est de « mettre en place un projet pour faire grandir » les jeunes talents lillois « ​plus vite qu’en jouant en réserve en N2 ou N3 ». En revanche, « Boavista sera beaucoup plus indépendant, même s’il y aura des liens sportifs qui seront très utiles ». Nul doute que ces investissements tendent à garantir une pérennité au club lillois.