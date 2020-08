OL - LdC : Bayern, Manuel Neuer se méfie des Lyonnais

L’OL affronte le Bayern Munich, ce mercredi (21h), à Lisbonne, après avoir sorti la Juventus et Manchester City. Manuel Neuer, le gardien de but des Bavarois, se méfie des Lyonnais.

OL : Neuer, « Lyon a vraiment une très bonne équipe »

L’OL est en demi-finale de la Ligue des Champions, après avoir éliminé la Juventus en 8e de finale (1-0 et 1-2) et Manchester City (3-1) en quart de finale. Pour Manuel Neuer, ces victoires face à deux gros calibres européens font de Lyon un adversaire redoutable, dont le Bayern Munich se méfie, faisant fi de la sévère défaite infligée au FC Barcelone (8-2). « Les choses bougent très rapidement dans le football. Vous ne pouvez regarder en arrière et dire : « Regardez ce que nous avons accompli ». Nous devons passer à l’étape suivante... », a-t-il déclaré, sur le site internet de son club. Évidemment, l’équipe de Rudi Garcia n’est pas arrivée en demi-finale comme un cheveu sur la soupe. Elle a bien mérité sa place dans le dernier carré de la Ligue des Champions, ce que souligne, à juste titre, le portier du club bavarois: « Lyon a vraiment une très bonne équipe tactiquement. Ils ont des tueurs dans leurs rangs qui ont puni Manchester City, sans pitié ».

Manuel Neuer : « Nous sommes en forme »

Pour finir, Manuel Neuer s’est montré rassurant sur la qualité actuelle de l’équipe du Bayern Munich. « Nous sommes flexibles et avons beaucoup de joueurs qui peuvent marquer des buts. Je pense que nous sommes juste en forme », a-t-il indiqué, tout en prévenant du danger lyonnais. « Nous devons nous assurer d’être éveillés. Chaque erreur peut être rapidement punie et on peut être rapidement dehors », a conseillé le gardien de but de 34 ans. Rappelons que la première place en finale de la C1 se dispute, ce mardi (21h), entre le PSG et le RB Leipzig.