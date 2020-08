RC Lens : Arnaud Pouille dévoile son ambition pour le RCL

Promu en Ligue 1, le RC Lens va devoir affronter des équipes avec des staffs techniques et dirigeants mieux rodés que les siens. Bien que conscient de cette difficulté, Arnaud Pouille ne voit pas pour autant son équipe démunie. Bien au contraire, il nourrit de grandes ambitions pour le club nordiste.

RC Lens : Pouille compte sur l'expérience de Ghisolfi et Haise

Directeur général du RC Lens, Arnaud Pouille reconnaît volontiers, dans France Football, que ses cadres et lui ont « beaucoup moins d’expérience » et de vécu dans le football que leurs confrères. Cependant, il estime que sa carrière dans le rugby peut être un atout pour le Racing Club, promu en Ligue 1 : « Mais on a notre propre expérience. Florent Ghisolfi [coordinateur sportif] a joué en Ligue 1. Il a un vrai passé à ce niveau-là. Et moi, c’est dans le rugby, mais on est allés loin dans les performances », a souligné ensuite le dirigeant lensois. Arnaud Pouille compte également sur Franck Haise, le coach de la réserve promu entraîneur principal, suite au licenciement de Philippe Montanier. « Les entraîneurs qui ont le mieux réussi sont ceux avec un passé de formateur et plusieurs années dans l’antichambre de l’équipe première, avant d’être promus », a-t-il fait remarquer.

Arnaud Pouille : « Mon rêve est de stabiliser le club en Ligue 1 »

Après 5 saisons passées en Ligue 2, le RC Lens s'est fixé un objectif modeste, à l’occasion de son retour dans l’élite : il vise le maintien en Ligue 1 en 2020-2021, comme l’ont affirmé Franck Haise et plusieurs joueurs. Arnaud Pouille, lui, a évoqué un objectif à long terme, dans l'Hebdomadaire. « Mon rêve est de stabiliser le club en Ligue 1, parce que je l’ai connu comme ça dans mon enfance. Et c’est là qu’il était le plus beau », a-t-il annoncé.