PSG - RB Leipzig : LdC, Ander Herrera évoque la demi-finale

Ander Herrera, milieu de terrain du PSG, a livré son opinion sur la demi-finale de la Ligue des champions contre le RB Leipzig, qui se tient ce mardi (21h) à Lisbonne. Il avoue craindre cette équipe allemande assez offensive.

PSG, Herrera : « Le RB Leipzig est fort offensivement »

Après avoir éliminé le Borussia Dortmund en 8e de finale, le PSG tombe sur un autre club allemand, précisément le RB Leipzig, en demi-finale de la Ligue des champions. À quelques heures du coup d’envoi du match décisif, Ander Herrera s’est montré méfiant à l'égard de la formation de Julien Nagelsmann, en conférence de presse. « C’est une équipe qui attaque toujours avec beaucoup de joueurs, à six ou sept. Il faudra être attentifs parce qu’ils sont forts offensivement… », a-t-il fait prévenu. Toutefois, l’Espagnol assure que le Paris Saint-Germain a des atouts pour passer en finale. « On est prêts. On connaît aussi nos qualités. On devra les exploiter », a-t-il rassuré. Ander Herrera voit d’ailleurs des phases de jeu dont le PSG devrait bien profiter. Parlant des offensives menées à plusieurs par le RB Leipzig, il indique que « c’est dangereux pour les Parisiens, mais aussi pour les Allemands ». Ces derniers pourraient se découvrir en défense, en attaquant à plusieurs. « Avec la vitesse de nos attaquants, on a marqué beaucoup de buts en contre », a néanmoins rappelé le milieu de terrain parisien.

Ander Herrera rêve de la finale de la C1

Le Paris SG s’est qualifié pour le dernier carré de la Ligue des champions, 25 ans après sa dernière apparition à ce stade de la compétition. Le rêve du club de la capitale est désormais de jouer une finale historique et de gagner son premier trophée aux Grandes Oreilles. « On réalise une campagne fantastique en Champions League. Maintenant, on a un rêve, mais pas de pression », a soufflé Ander Herrera. Ancien joueur du Real Saragosse, de l'Athlétic Bilbao et de Manchester United, l'Espagnol de 31 ans n'a jamais gagné la Ligue des champions, point commun avec son club.